كأس العالم 2026: مدربا الأرجنتين وسويسرا يؤكدان الجاهزية قبل مواجهة ربع النهائي

أكد مدربا الأرجنتين وسويسرا جاهزية منتخبيهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما فجر الأحد على ملعب "كانساس سيتي" انطلاقا من الساعة 2.00، في ختام منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.وأشاد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين بالروح القتالية التي أظهرها لاعبوه خلال مشوار البطولة، مؤكدا أن كأس العالم لا تعرف المباريات السهلة.وقال سكالوني في تصريح له:"يقدم المنتخب مستويات جيدة، ورغم الصعوبات التي واجهناها أمام الرأس الأخضر ومصر، صنعنا العديد من الفرص، وأعتقد أننا في وضع جيد قبل مواجهة سويسرا".من جانبه، أكد مورات ياكين مدرب سويسرا، أن منتخب بلاده استعد بصورة جيدة للمباراة، معربا عن ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ نصف النهائي للمرة الأولى.واعتبر ياكين أن المباراتين الأخيرتين أظهرتا وجود بعض نقاط الضعف لدى الأرجنتين، مؤكدا استعداد منتخب سويسرا للمواجهة.ويدخل المنتخبان الأرجنتيني والسويسري المواجهة بطموحات متباينة، إذ تسعى الأرجنتين، حاملة اللقب، إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبها وبلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثانية تواليا، فيما تبحث سويسرا عن كتابة التاريخ بانتزاع بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.