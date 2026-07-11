الملعب التونسي يكشف عن تركيبة الاطار الفني لفريق اكابر كرة القدم

كشف الملعب التونسي اليوم السبت عن التركيبة الكاملة للجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم للموسم الجديد 2026-2027.وأوضح فريق باردو في بلاغ أورده اليوم ان مدربه الاول البرتغالي توزي ماريكو الذي تم انتدابه في وقت سابق سيكون مرفوقا بكل من المدرب المساعد الاول روي بيدرو دوس سانتوس والمدرب المساعد الثاني هوغو سيكو، في حين سيشغل امين كسيكسي خطة مدرب حراس.وسيتولى الثنائي لطفي مرزوق وسليم بن مرزوق مهمة الاعداد البدني، في حين سيشغل انيس البحري خطة محلل فيديو مرفوقا بمساعده نبيل بركاتي.وذكر الملعب التونسي في البلاغ ذاته ان جمال ليمام سيواصل مهامه في خطة مدير رياضي، مرفوقا بمساعده ذاكر الجلاصي.جدير بالتذكير ان فريق باردو اعلن خلال الايام الفارطة عن تجديد عقدي كل من الحارس عاطف الدخيلي والظهير الايمن الهادي خلفة وانتداب متوسط الميدان زكرياء العايب والجناح الايسر مالك شويخ فضلا عن التعاقد مع متوسط الميدان الهجومي السينيغالي مام ساليو تيون، بالاضافة الى الحاق ابن النادي المدافع المحوري الشاب محمد امين بن علي بفريق الاكابر، مقابل التفريط في الظهير الايمن عياض الرياحي الى نادي فيبورغ الدنماركي.ويستعدّ الفريق الاحمر والاخضر للموسم القادم انطلاقا من اول مصافحة تدريبية اليوم السبت.