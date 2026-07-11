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وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من موجات الحر

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Bookmark article    Publié le Samedi 11 Juillet 2026 - 18:50 قراءة: 1 د, 42 ث
      
دعت وزارة الصحة، اليوم السبت، المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية، تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر.
وأصدرت الوزارة منشورا توعويا تحت شعار "مع ارتفاع درجات الحرارة... حمايتك مسؤوليتك"، تضمن عدداً من التوصيات السلوكية البسيطة والضرورية لتفادي الآثار السلبية للتعرض المفرط للحرارة.
وأكدت الوزارة أهمية شرب الماء بانتظام وبكميات كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحاً والرابعة بعد الزوال، والحرص على البقاء في أماكن مظللة.

كما أوصت بارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات أو المظلات للوقاية من أشعة الشمس، إضافة إلى تهوية المنازل خلال الفترات الصباحية والمسائية وإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة.
وشددت وزارة الصحة على ضرورة توفير عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة أمام تأثيرات الحرارة، وخاصة الأطفال وكبار السن.
ودعت إلى تقديم الماء للأطفال بصفة منتظمة، وتجنب تعريضهم للأنشطة البدنية المجهدة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مع مراقبة ظهور أي علامات غير طبيعية مثل الدوخة أو الصداع أو التعب الشديد أو ارتفاع حرارة الجسم.

كما أوصت بمتابعة كبار السن بصفة دورية والتأكد من حصولهم على كميات كافية من السوائل، والانتباه إلى أي أعراض تستوجب نقلهم إلى أقرب مؤسسة صحية.
  وشددت وزارة الصحة على ضرورة الانتباه إلى علامات الإجهاد الحراري، والتي تشمل الصداع المستمر، والدوخة، والتعب والإرهاق الشديد، وارتفاع حرارة الجسم، إضافة إلى الغثيان أو حالات الإغماء.
  وأكدت الوزارة أنه عند ظهور هذه الأعراض، يتعين التوجه فوراً إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وحذرت الوزارة من ترك الأطفال أو كبار السن أو أي شخص داخل سيارة متوقفة ومغلقة، حتى لفترة قصيرة، مؤكدة أن درجة الحرارة داخل المركبات ترتفع بسرعة وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى حد الوفاة.
وبخصوص التوجه إلى الشواطئ، دعت الوزارة إلى السباحة فقط في الأماكن المراقبة، وتجنب التعرض الطويل للشمس، مع استعمال الواقي الشمسي وشرب الماء بانتظام، فضلاً عن ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم قرب المياه.

 وختمت وزارة الصحة منشورها برسالة توعوية مفادها أن "صيفاً آمناً يبدأ بالوقاية"، داعية الجميع إلى المحافظة على صحتهم وصحة أحبائهم خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
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