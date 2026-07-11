وفاة لاعب "صنداونز" ومنتخب جنوب إفريقيا جايدن أدامز عن سن تناهز 25 سنة

أعلنت وزارة الرياضة في جنوب أفريقيا ​اليوم السبت وفاة لاعب خط ‌وسط المنتخب جايدن آدامز، الذي ‌شارك في جميع ‌مباريات الفريق الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم 2026.ولم يتم الكشف عن سبب ⁠الوفاة.وشارك آدامز (25 عاما) في التشكيلة الأساسية للمنتخب في مباراتي المجموعة الأولى أمام المكسيك والتشيك، ودخل بديلا ​في المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده 1-صفر على كوريا الجنوبية، والتي ⁠ضمنت للفريق تأهله لأول مرة إلى أدوار خروج المغلوب، قبل أن تودع البطولة بالخسارة من ⁠كندا.ولعب آدامز في صفوف ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، وساعد الفريق في التتويج بلقب رابطة أبطال أفريقيا في موسم 2025-2026.وقال اتحاد لاعبي كرة ​القدم في جنوب أفريقيا، وهو الهيئة الرسمية التي تمثل اللاعبين في البلاد، في بيان "فقدت كرة القدم في جنوب أفريقيا لاعبا ‌موهوبا، وأحد المخلصين لهذه الرياضة، وشابا في مقبل العمر كانت مسيرته لا تزال واعدة بالكثير".كما عبر وزير الرياضة ⁠في جنوب أفريقيا، جايدن ماكنزي، عن تعازيه.وقال ‌ماكنزي في بيان "تشاطر البلاد عائلة اللاعب وزملائه في الفريق وملايين المشجعين أحزانهم، بعد أن واكبوا رحلة صعوده من لاعب واعد في أكاديمية ناديه إلى لاعب دولي في المنتخب الوطني".وقدم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تعازيه عبر حسابه على تطبيق ‌إنستغرام، قائلا "أتقدم بخالص التعازي ومواساتي، نيابة عني ⁠وعن جميع العاملين في الفيفا والمجتمع الكروي العالمي، إلى عائلته وأصدقائه وزملائه في الفريق".وتدرب آدامز في أكاديمية نادي ‌ستيلينبوش في جنوب أفريقيا ، وانضم إلى صفوف صنداونز في جانفي 2025.وخاض أول مباراة دولية أمام موازمبيق في ‌عام 2022، ⁠وشارك في 13 مباراة دولية، وسجل هدفين كانا في تصفيات كأس العالم 2026.