وزير الخارجية ونظيره الروسي يتبادلان برقيتي تهنئة بمناسبة إحياء الذكرى ال70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

تبادل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، اليوم السبت، برقيتي تهنئة، وذلك في إطار إحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية وروسيا الاتحادية (الاتحاد السوفياتي سابقا بتاريخ 11 جويلية 1956)،وأكد الوزيران، بالمناسبة، على عمق ومتانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين تونس وروسيا، والتي تستمد مقوّماتها من عراقة وتجذر الروابط التاريخية والاقتصادية التي تجمع الشعبين الصديقين، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.وأعربا عن ارتياحهما للمستوى المتميّز الذي بلغته العلاقات الثنائية، وبما شهدته من تطور متواصل على مدى العقود السبعة الماضية، والتي ترتكز على الحوار القائم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وعلى التعاون المثمر في مجالات عدّة لا سيما الفلاحية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتقنية.وجدّد الجانبان، حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين البلدين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة، بما يستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة التشاور في مختلف المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.