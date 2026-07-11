ملتقى اوسترافا التشيكي لبارا ألعاب القوى - ذهبية لروعة التليلي في رمي القرص (اف 41)
أحرزت التونسية روعة التليلي الميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص (اف 41) امس الجمعة خلال منافسات ملتقى أوسترافا الدولي لبارا ألعاب القوى المقام بتشيكيا يومي 10 و11 جويلية الجاري.
وحققت التليلي رمية قدرها 33.88م.
وتشارك تونس في هذا الملتقى بكل من روعة التيلي ورجاء الجبالي اللتين تخوضان اليوم السبت منافسات مسابقة دفع الجلة (اف 40، اف 41).
وحققت التليلي رمية قدرها 33.88م.
وتشارك تونس في هذا الملتقى بكل من روعة التيلي ورجاء الجبالي اللتين تخوضان اليوم السبت منافسات مسابقة دفع الجلة (اف 40، اف 41).
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