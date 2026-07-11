مدينة الثقافة تحتضن الدورة الثالثة للمعرض السنوي للخط العربي والزخرفة

تحتضنبتونس العاصمة، من، الذي يُنظم بالبهو الرئيسي للمدينة، ويُعد تتويجًا لسنة كاملة من التكوين المستمر في فنون الخط العربي والزخرفة.ويشرف على هذا البرنامج التكويني، بتأطير من أستاذ الخط العربيوأستاذ الزخرفة، في إطار دعم الفنون التراثية والمحافظة على جماليات الخط العربي.وبالتوازي مع المعرض، تم إعداد برنامج من، تحتضنهابمدينة الثقافة، وفق البرنامج التالي:ندوة بعنوانيؤطرها الدكتور، من الساعة العاشرة صباحًا إلى منتصف النهار.ورشةمن تأطير الأستاذ، من الثانية إلى الرابعة بعد الزوال.ورشةيؤطرها الأستاذ، من الثانية إلى الرابعة بعد الزوال.ورشةمن تأطير الخطاط، من الثانية إلى الرابعة بعد الزوال.ورشةيؤطرها الأستاذ، من الثانية إلى الرابعة بعد الزوال.ويهدف هذا الموعد الثقافي إلى