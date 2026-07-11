مدينة الثقافة تحتضن الدورة الثالثة للمعرض السنوي للخط العربي والزخرفة
تحتضن مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس العاصمة، من 15 إلى 20 جويلية 2026، الدورة الثالثة من المعرض السنوي للخط العربي والزخرفة، الذي يُنظم بالبهو الرئيسي للمدينة، ويُعد تتويجًا لسنة كاملة من التكوين المستمر في فنون الخط العربي والزخرفة.
ويشرف على هذا البرنامج التكويني مسرح أوبرا تونس، بتأطير من أستاذ الخط العربي الدكتور فرج إبراهيم وأستاذ الزخرفة صابر العقيلي، في إطار دعم الفنون التراثية والمحافظة على جماليات الخط العربي.
وبالتوازي مع المعرض، تم إعداد برنامج من الورشات التنشيطية المفتوحة للهواة والمحترفين، تحتضنها قاعة صوفي القلي بمدينة الثقافة، وفق البرنامج التالي:
* 16 جويلية: ندوة بعنوان "الخط العربي: النشأة والواقع اليوم" يؤطرها الدكتور فرج إبراهيم، من الساعة العاشرة صباحًا إلى منتصف النهار.
* 17 جويلية: ورشة "تجليات الحروف" من تأطير الأستاذ شاكر بالضياف، من الثانية إلى الرابعة بعد الزوال.
* 18 جويلية: ورشة الرسم على الفخار يؤطرها الأستاذ صابر العقيلي، من الثانية إلى الرابعة بعد الزوال.
* 19 جويلية: ورشة الخط القيرواني من تأطير الخطاط سمير العياشي، من الثانية إلى الرابعة بعد الزوال.
* 20 جويلية: ورشة "مقام الوجد" يؤطرها الأستاذ سامي الغربي، من الثانية إلى الرابعة بعد الزوال.
ويهدف هذا الموعد الثقافي إلى تشجيع الإبداع في فنون الخط العربي والزخرفة، وتبادل الخبرات بين المختصين والهواة، إلى جانب التعريف بالمدارس الفنية المختلفة التي تميز هذا التراث العربي والإسلامي العريق.
ويشرف على هذا البرنامج التكويني مسرح أوبرا تونس، بتأطير من أستاذ الخط العربي الدكتور فرج إبراهيم وأستاذ الزخرفة صابر العقيلي، في إطار دعم الفنون التراثية والمحافظة على جماليات الخط العربي.
وبالتوازي مع المعرض، تم إعداد برنامج من الورشات التنشيطية المفتوحة للهواة والمحترفين، تحتضنها قاعة صوفي القلي بمدينة الثقافة، وفق البرنامج التالي:
* 16 جويلية: ندوة بعنوان "الخط العربي: النشأة والواقع اليوم" يؤطرها الدكتور فرج إبراهيم، من الساعة العاشرة صباحًا إلى منتصف النهار.
* 17 جويلية: ورشة "تجليات الحروف" من تأطير الأستاذ شاكر بالضياف، من الثانية إلى الرابعة بعد الزوال.
* 18 جويلية: ورشة الرسم على الفخار يؤطرها الأستاذ صابر العقيلي، من الثانية إلى الرابعة بعد الزوال.
* 19 جويلية: ورشة الخط القيرواني من تأطير الخطاط سمير العياشي، من الثانية إلى الرابعة بعد الزوال.
* 20 جويلية: ورشة "مقام الوجد" يؤطرها الأستاذ سامي الغربي، من الثانية إلى الرابعة بعد الزوال.
ويهدف هذا الموعد الثقافي إلى تشجيع الإبداع في فنون الخط العربي والزخرفة، وتبادل الخبرات بين المختصين والهواة، إلى جانب التعريف بالمدارس الفنية المختلفة التي تميز هذا التراث العربي والإسلامي العريق.
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