العائدات السياحية في تونس ترتفع إلى أكثر من 3.35 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2026

بلغتنحوإلى غاية، مسجلة ارتفاعًا بنسبةمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عنوأظهرت البيانات أن العائدات السياحية ارتفعت بقيمة، بعد أن كانت في حدودبنهاية شهر جوان 2025، بما يعكس مواصلة القطاع السياحي أداءه الإيجابي ودوره في دعم موارد البلاد من العملة الصعبة.وتشير معطيات البنك المركزي إلى أن هذا التطور يساهم في تعزيز احتياطي تونس من النقد الأجنبي، في ظل تواصل تحسن المؤشرات السياحية خلال الأشهر الأولى من السنة.ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن هذا الأداء يعود إلى قدرة الوجهة السياحية التونسية على الحفاظ على تنافسيتها، إلى جانب نجاعة الحملات الترويجية الموجهة للأسواق التقليدية والأسواق الجديدة والواعدة.وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع انطلاق ذروة الموسم السياحي الصيفي، ما يعزز التوقعات الإيجابية بشأن مواصلة تحسن أداء القطاع خلال بقية سنة 2026، بما يدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.وكان وزير السياحة والصناعات التقليديةقد أكد، في تصريح إعلامي خلال افتتاح الدورة الأولى من صالونفي شهر ماي الماضي، أن تونس تستهدف استقبالخلال سنة 2026، بعد أن استقبلتخلال سنة 2025.