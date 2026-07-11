العائدات السياحية في تونس ترتفع إلى أكثر من 3.35 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2026
بلغت العائدات السياحية التراكمية في تونس نحو 3352.4 مليون دينار إلى غاية 30 جوان 2026، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 4.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وأظهرت البيانات أن العائدات السياحية ارتفعت بقيمة 141.2 مليون دينار، بعد أن كانت في حدود 3211.2 مليون دينار بنهاية شهر جوان 2025، بما يعكس مواصلة القطاع السياحي أداءه الإيجابي ودوره في دعم موارد البلاد من العملة الصعبة.
وتشير معطيات البنك المركزي إلى أن هذا التطور يساهم في تعزيز احتياطي تونس من النقد الأجنبي، في ظل تواصل تحسن المؤشرات السياحية خلال الأشهر الأولى من السنة.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن هذا الأداء يعود إلى قدرة الوجهة السياحية التونسية على الحفاظ على تنافسيتها، إلى جانب نجاعة الحملات الترويجية الموجهة للأسواق التقليدية والأسواق الجديدة والواعدة.
وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع انطلاق ذروة الموسم السياحي الصيفي، ما يعزز التوقعات الإيجابية بشأن مواصلة تحسن أداء القطاع خلال بقية سنة 2026، بما يدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وكان وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية قد أكد، في تصريح إعلامي خلال افتتاح الدورة الأولى من صالون "سوق السفر التونسي" في شهر ماي الماضي، أن تونس تستهدف استقبال أكثر من 12 مليون سائح خلال سنة 2026، بعد أن استقبلت 11 مليون زائر خلال سنة 2025.
وأظهرت البيانات أن العائدات السياحية ارتفعت بقيمة 141.2 مليون دينار، بعد أن كانت في حدود 3211.2 مليون دينار بنهاية شهر جوان 2025، بما يعكس مواصلة القطاع السياحي أداءه الإيجابي ودوره في دعم موارد البلاد من العملة الصعبة.
وتشير معطيات البنك المركزي إلى أن هذا التطور يساهم في تعزيز احتياطي تونس من النقد الأجنبي، في ظل تواصل تحسن المؤشرات السياحية خلال الأشهر الأولى من السنة.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن هذا الأداء يعود إلى قدرة الوجهة السياحية التونسية على الحفاظ على تنافسيتها، إلى جانب نجاعة الحملات الترويجية الموجهة للأسواق التقليدية والأسواق الجديدة والواعدة.
وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع انطلاق ذروة الموسم السياحي الصيفي، ما يعزز التوقعات الإيجابية بشأن مواصلة تحسن أداء القطاع خلال بقية سنة 2026، بما يدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وكان وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية قد أكد، في تصريح إعلامي خلال افتتاح الدورة الأولى من صالون "سوق السفر التونسي" في شهر ماي الماضي، أن تونس تستهدف استقبال أكثر من 12 مليون سائح خلال سنة 2026، بعد أن استقبلت 11 مليون زائر خلال سنة 2025.
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