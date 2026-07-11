أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 04 جويلية إلى11 جويلية 2026 )

04 جويلية





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في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 04 جويلية إلى11 جويلية 2026 ) حسب ترتيبها الزمني:- الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتدائي الصادر ضد مكرم الجلاصي (مستشار السابق بديوان وزيرة العدل ) وتعديل نصّه بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 إلى 8 اعوام سجنا وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة- تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2024: تسجيل انخفاض في نفقات وموارد المراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج سنة 2024 مقارنة بسنة 2023 .- رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى كل من حي الانطلاقة والمنيهلة ، أين التقى بالمواطنين المتواجدين بالمكان ،وأصغى الى مشاغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية ،والمطالب الاجتماعية والتنموية.- ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي، الرائد سها الشباب، تؤكد تسجيل "إقبال هام" على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 جوان الماضي ، تزامنا مع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026- الرائد سها الشباب، ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي، تفيد بأن الأكاديميات العسكرية في تونس توفر تكوينا يمتد لخمس سنوات، يتوج بتخرج التلاميذ الضباط برتبة ملازم أول مع الحصول على شهادة مهندس أو ماجستير، وذلك عبر أربعة مسارات تكوين.- ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سها الشباب تبين أن وزارة الدفاع الوطني، تتولى دون غيرها، تكوين مختصي الحركة الجوية لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات التابع لوزارة النقل، وذلك للسنة الثانية على التوالي، من خلال مناظرة للحصول على الإجازة الوطنية في هذا الاختصاص، قبل إدماج الناجحين مباشرة بالديوان إثر التخرج.- وزير الدّفاع الوطني خالد السهيلي يشرف بالأكاديمية العسكرية بفندق الجديد (ولاية نابل)، على حفل اختتام السنة الجامعية 2025/2026 ، وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش، وثلّة من سامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة، إلى جانب عدد من الملحقين العسكريّين بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس من الدول الشقيقة والصديقة.-الوفد الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بجمهورية العراق، يؤدي زيارة ميدانية إلى معتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، خصصت للاطلاع على التجربة التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، ومنظومة القيادة والسيطرة والتدخل العملياتي، وذلك في إطار مواصلة أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني.- بلدية تونس، تنفذ حملة ليلية بالدائرة البلدية باب بحر بالعاصمة، بمشاركة مختلف المصالح البلدية المعنية، تسفر عن تحرير 17 مخالفة صحية، إلى جانب حجز عدد من الطاولات والكراسي المستغلة بالطريق العام دون ترخيص.- جلسة عمل بمقر بلدية القصبة بتونس العاصمة، جمعت مجلس الإقليم الثاني(يضم ولايات تونس وبنغروس وأريانة ومنوبة ونابل وزغوان)، بالمجلس الجهوي والمجالس المحلية لولاية تونس، خُصصت لتدارس واقع المشاريع المعطلة والوقوف على مختلف الإشكاليات التي حالت دون تقدم إنجازها.- رئيس الجمهورية قيس سعيّد يتسلم لدى استقباله بقصر قرطاج، محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، التقرير السنوي للبنك لسنة 2025-مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يصادق على رزنامة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، ويحدد تاريخ 19 جويلية موعدا للاقتراع للدورة الثانية .-مجلس الهيئة يصادق على العريضـة المتعلقة بمطلب سحب وكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر وعلى مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2027 والإذن بإحالته للجهات المعنية.- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقترح جملة من الإصلاحات، في ورقة مرجعية، لتطوير قطاع الصحافة والإعلام في ضوء مشروع مخطط التنمية (2026/2030)- رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يلتقي أعضاء المجلسين المحليّين قرطاج-سيدي بوسعيد والمرسى- جلسة عمل ببلدية تونس للنظر في جملة من الملفات ذات الأولوية بمنطقة جبل جلود- بلدية تونس: تسجيل 16 مخالفة صحية و6 محاضر إدارية في شأن المخالفين بضفاف البحيرة وأحوازها وحملات تنظيف بدائرة الكبارية- سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، تعلن عن فتح باب الترشح لتقديم أفكار مشاريع في إطار الإعلان السنوي للبرامج الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بهدف تمويل مبادرات من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة ودعم الازدهار المشترك.-الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الثنائية المقبلة بين تونس نيجيريا، وفي مقدمتها الدورة السادسة للجنة المشتركة التونسية النيجيرية، أهم محاور لقاء جمع سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية نيجيريا الإتحادية، محسن العنتيت، بوزيرة الشؤون الخارجية النيجيرية، "بيانكا ادموغو اوجيكو".-هيئة الانتخابات تعلن عن فتح باب الاعتماد لممثلي المترشحين والملاحظين والصحفيين والضيوف للمشاركة في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية.-مؤسسة فداء تدعو المعنيين بالحصول على جراية تكميلية إلى استكمال جملة من الوثائق- مكتب مجلس نواب الشعب يقرر إحالة التقرير التأليفي حول مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 إلى الجلسة العامة ليوم الخميس 9 جويلية 2026- الإطلاق الرسمي لشبكة المعاهد الدبلوماسية الافريقية خلال أشغال الاجتماع التأسيسي، التي احتضنتها جمهورية غانا يومي 6 و7 جويلية الجاري، وذلك بمشاركة المدير العام المكلف بتسيير الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس رياض الدريدي، وبحضور مفوض الاتحاد الافريقي لشؤون السلم والأمن، وممثلين عن الأكاديميات والمعاهد الدبلوماسية وعدد من المؤسسات.- كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، تحتضن حفل تكريم الأستاذ سليم اللغماني، بمناسبة انتخابه قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار- وزارة الدفاع الوطني تنعى رئيس الدّيوان عبد الحق الخيري الذي وافته المنيّة صباح الثلاثاء، وهو قاض مستشار بمحكمة المحاسبات، تمّ إلحاقه في أكتوبر 2018 بوزارة الدفاع الوطني ليشغل منذ ذلك التاريخ خطّة رئيس ديوانها.- رئيس الجمهوريّة قيس سعيد يستقبل رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ويؤكد أن الشّعب التّونسي سيُحبط التّرتيبات المكشوفة في الدّاخل والخارج، ويكلفها بترؤس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر.-الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بسجن المحامي سمير العبدلي مدة 18 عاما من أجل جرائم، الارشاد، والتدبير والمساعدة بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي بصفة قانونية، أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور، أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، وغسل الأموال المرتبط بجرائم إرهابية- مجلس نواب الشعب ينشر على موقعه مقترح قانون أساسي يتعلّق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتعطيلها، أحاله مكتب المجلس إلى لجنة التشريع العام، وهو يهدف إلى أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر والاذون القضائية الباتة والنهائية ملزمة لجميع السلطات والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة ولجميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين."دراسة تبين أن الاستثمار في السلامة المرورية يمكن أن يحول دون وقوع أكثر من 17300 وفاة و570 حالة إعاقة دائمة ويوفر حوالي 65.95 مليار دينار من الخسائر خلال ال30 سنة المقبلة .- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تنظم دورة تكوينية لفائدة أعوان السلك الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، المعيّنين بالخارج خلال السنة الجارية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية الدوليةحركة تونس الى الأمام، تعتبر في بيان أصدرته عقب انعقاد مكتبها السياسي الموسع، أنّ الاستعداد لاحياء الذكرى 69 لعيد الجمهورية يوم 25 جويلية الجاري، يعد فرصة هامة لتقييم مسيرة خمس سنوات، والوقوف عند مظاهر التعثّر لتجاوزها، في إطار برنامج مشترك وواضح وقابل للتّقييم الدوري، هدفه تحقيق انتظارات الشعب وقاعدته أهداف 25 جويلية.- رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، يستقبل بقصر المرادية بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المتابعة للدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، وذلك بالجزائر يومي 7 و8 جويلية الجاري.- وزير الشؤون الخارجية يترأس بمعية وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالتعاون بين البلدين.- وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤكد خلال إشرافه على اختتام السنة الجامعية بالأكاديمية البحرية منزل بورقيبة، الحرص على إيلاء العنصر البشري الأهمية القصوى- حجز وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلوحية وتحرير مخالفات صحية خلال حملة بلدية بالعمران الأعلى- "دور التعاون اللامركزي والدبلوماسية المحلية في دعم علاقات الصداقة والشراكة بين تونس وألمانيا" أبرز محاور اللقاء الحواري المنعقد بمدينة مونستر الألمانية، بتنظيم مشترك بين البلدية، وجمعية الصداقة والتوأمة مونستر/المنستير ووزارة الخارجية الألمانية ومركز التعليم المستمر بمونستر.- الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا وقد تتراوح بين 40 و45 درجة، مما ينجر عنه ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق، ويدعو إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق- البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال رعاية وتأهيل المصابين العسكريين، محور اللقاء الذي جمع سفيرة الجمهورية التونسية لدى المملكة الأردنية الهاشمية مفيدة الزريبي، بكبير الأمناء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين الأمير مرعد بن رعد، بمقر الهيئة.- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشارك بدعوة من مفوضية الاتحاد الإفريقي ورابطة السلطات الانتخابية الإفريقية، في أشغال المنتدى القاري السنوي العاشر لهيئات إدارة الانتخابات () والجمعية العامة الثالثة عشر لرابطة السلطات الانتخابية الإفريقية والتي استضافتها الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية من 6 إلى 8 جويلية الجاري.- الديوان الوطني للحماية المدنية يؤكد خلال ندوة صحفية الجاهزية والاستعداد لتفادي حرائق الغابات وحوادث الطرقات والشواطئ ومجابهتها- وزير الدّفاع الوطني خالد السهيلي، يشرف بالقاعدة العسكرية ببرطال حيدر (منطقة باردو بولاية تونس)، على تخرّج الدورة 43 لمدرسة الأركان- الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو الى توخي الحذر من التيار البحري الساحب ، وذلك ضمن مجموعة من النصائح التي وجهها الى المصطافين- تقييم استغلال منظومة "عليسة" للتراسل الإلكتروني بعد سنة على اطلاقها محور جلسة عمل لمجلس هيئة الانتخابات- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يلتقي بسفيرة مملكة هولاندا لدى تونس "جوزيفين فرانتزن"، التي أدّت له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها- وزير الشؤون الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية "بيانكا أودوماغو أوجوكو".- وزير الدّفاع الوطني، خالد السهيلي يعلن عن تقديم مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي الخاص بتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري من خلال تغيير تسميتها لتصبح الأكاديمية الجوية، وتطوير هيكلتها.- الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس، تقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصّادر ضد ثلاثة مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مع تعديل نصّه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، في تصحيح لخطأ من المصدر في مضمون أحكام وردت على الوكالة وتم نشرها في برقية بتاريخ 13 جوان 2026.