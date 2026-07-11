التونسي يامن الزلفاني مدربا جديدا لنادي الغراف العراقي

كشف نادي الغراف الرياضي العراقي اليوم السبت عن تعاقده مع المدرب التونسي يامن الزلفاني للإشراف على فريق كرة القدم خلال الموسم الرياضي 2026-2027.وتحصل نادي الغراف على المركز الرابع عشر خلال الموسم الماضي من بطولة الدرجة الممتازة العراقية لكرة القدم.وهي التجربة التدريبية الثالثة ليامن الزلفاني (46 عاما) في البطولة العراقية بعدما قاد نادي الطلبة خلال موسم 2022-2023 ثم نادي ديالي في الموسم الماضي.ومر يامن الزلفاني بعديد المحطات التدريبية خارج تونس قادته إلى اتحاد خنشلة وشبيبة القبائل الجزائريين والمريخ السوداني ونواذيبو الموريتاني وريون سبور الرواندي والكوكب وجدة السعوديين والعربي الكويتي وظفار العماني.وفي تونس، تولى الزلفاني بالخصوص الإشراف على الأولمبي الباجي ومستقبل سليمان.