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نابل: إحباط 18 عملية هجرة غير نظامية خلال الأربعة أيام الفارطة وإيقاف حوالي 100 شخص

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Bookmark article    Publié le Samedi 11 Juillet 2026 - 13:02 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أحبطت وحدات الحرس البحري بقليبية بالتعاون مع وحدات البحرية الوطنية خلال الأربعة أيام الفارطة، 18 عملية هجرة غير نظامية انطلاقا من شواطئ ولاية نابل نحو السواحل الإيطالية، وفق ما ذكره مصدر أمني في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر ذاته، اليوم السبت، انه تم إيقاف حوالي 100 شخص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة من بينهم عناصر مطلوبة للوحدات الأمنية والقضائية، داعيا المواطنين الى عدم المجازفة والاخذ بعين الاعتبار العوامل الطبيعية خاصة وان عمليات اجتياز الحدود عبر البحر تتحول في أغلب الأحيان الى عمليات انقاذ نظرا لاستعمال وسائل غير آمنة لا تتوفر فيها أدنى معايير السلامة.
وأشار الى تواصل عمليات الإنقاذ، حيث تم ضبط شخص بصدد اجتياز الحدود البحرية على متن طوق مطاطي "شامبرير" فتم بعد تفعيل منظومة البحث، التحري عن مكانه في عرض البحر، وإنقاذه من الغرق.

وأضاف أن هذه الحادثة تتكرر للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع بعد إيقاف شاب بصدد اجتياز الحدود البحرية سباحة انطلاقا من شاطئ قليبية باستعمال زعانف السباحة دون الاستعانة بقارب، حيث تمكنت الوحدات العائمة من التفطن إليه وإيقافه.
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