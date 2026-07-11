كين يؤكد لعب الغولف مع ترامب ويشيد بمهارة الرئيس الأمريكي

​أكد هاري كين قائد منتخب ​إنقلترا لكرة القدم أنه ‌لعب الغولف ‌ذات مرة مع الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب واصفا التجربة بأنها "خيالية" ومشيدا بأداء الرئيس في اللعبة.وكان ⁠ترامب قد قال للصحفيين الأسبوع الماضي إنه لعب الغولف مع ​كين واصفا مهاجم إنقلترا بأنه لاعب كرة قدم رائع ⁠ولاعب غولف جيد.وفي حديثه أمس الجمعة، عشية مباراة فريقه ⁠أمام النرويج في دور الثمانية بكأس العالم، أكد كين أن جولة الغولف جرت في بالم بيتش بولاية فلوريدا قبل حوالى 18 شهرا.وقال كين للصحفيين في ميامي "قدمت أداء جيدا ​لأكون صادقا".وأضاف "دعاني للعب عندما كنت في بالم بيتش. تقول نعم عندما يدعوك الرئيس ‌إلى مكان ما...".وتابع "كانت مجرد رؤيتة تجربة خيالية إلى حد بعيد، وبالطبع ⁠لعب الغولف معه. إنه يجيد لعب ‌الغولف بصراحة".وأردف كين "آمل أن أتمكن من اللعب بمستواه عندما أبلغ سنه. نعم، كانت تجربة فريدة، وأنا ممتن لأنه دعاني للعب".وأشاد ترامب عبر منصته "تروث سوشال" بمهاجم بايرن ميونيخ ‌عقب فوز إنقلترا 3-2 على ⁠المكسيك في دور 16 إذ كتب "الإنقليزي هاري كين لاعب رائع!!!".وكشف ترامب في اليوم ‌التالي عن أنهما لعبا الغولف معا. وقال "أعتقد أن كين لاعب رائع". وأضاف "لعبت الغولف معه ‌وأنا ⁠معجب به كثيرا. إنه لاعب غولف جيد. إنه رائع حقا".