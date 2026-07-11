سوسة تحتضن يوم 15 جويلية 2026 الدورة الخامسة للقاءات القطاعية للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية

ينظم المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية يوم 15 جويلية 2026، بمقر "Novation City" بسوسة، الدورة الخامسة للقاءاته القطاعية، والمتزامنة مع الدورة الثانية المخصصة لقطاع مكوّنات صناعة السيارات وصناعة الطيران، وذلك تحت شعار: "المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، شريككم الإستراتيجي لإنجاح الإنتقال الطاقي والبيئي".وتهدف التظاهرة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصناعية، وتشجيع إحداث مشاريع تعاونية تجمع الصناعيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والهياكل العمومية والمراكز التقنية والأقطاب والمؤسسات الأكاديمية، فضلا عن تحديد فرص الإبتكار وتطوير شراكات إستراتيجية والتشجيع على إعتماد الحلول المستدامة الكفيلة بمرافقة المؤسسات في إنتقالها الطاقي والبيئي.وأوضح المركز، في بلاغ له، تلقت "وات" نسخة منه، السبت، أن هذه الدورة تأتي إستكمالا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من اللقاءات القطاعية الخاصة بقطاع مكوّنات صناعة السيارات وصناعة الطيران، التي إنتظمت بتاريخ 24 جوان 2025، في إطار مواصلة دعم الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين الصناعيين والمؤسساتيين والتكنولوجيين، وتحويل مخرجات النقاشات إلى مشاريع عملية ذات أثر على القطاع.وستشكل هذه اللقاءات منصة حقيقية للتشبيك وتبادل الخبرات، من خلال تجميع الصناعيين والهياكل العمومية والمراكز التقنية والمؤسسات الأكاديمية والأقطاب التكنولوجية، بهدف بلورة حلول جماعية تستجيب للتحديات الراهنة التي تواجه الصناعات الميكانيكية والكهربائية.وتنعقد هذه الدورة في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع السياسات المتعلقة بالإنتقال الطاقي والبيئي، وتعزيز المتطلبات المتعلقة بالقطاع الصناعي ودخول آلية تعديل الكربون على الحدود (MACF) حيز التنفيذ، إلى جانب تنامي متطلبات النجاعة الطاقية والإقتصاد الدائري، وما يفرضه ذلك من ضرورة تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في قطاع مكوّنات صناعة السيارات وصناعة الطيران عبر إعتماد حلول مبتكرة ورقمية ومستدامة.ومن المنتظر أن تفضي أشغال اللقاءات إلى بلورة مشاريع تعاونية ذات قيمة مضافة عالية، وتطوير حلول مبتكرة تستجيب لتحديات القطاع، وتعزيز الشراكات بين الفاعلين العموميين والخواص والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب إعداد خارطة طريق تتضمن إجراءات عملية وقابلة للقياس لدعم تنافسية قطاع مكوّنات صناعة السيارات وصناعة الطيران وتسريع إنتقاله الطاقي والبيئي.