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تونس تشارك في المنتدى الاقليمي للاستثمار في الصحة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يومي 13 و 14 جويلية 2026

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Bookmark article    Publié le Samedi 11 Juillet 2026 - 15:09 قراءة: 1 د, 24 ث
      
تشارك تونس في اشغال المنتدى الاقليمي للاستثمار في الصحة موريتانيا 2026، الذي تحتضنه العاصمة نواكشوط يومي 13 و14 جويلية 2026، تحت شعار "تعزيز التجارة والاستثمار بين دول منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الصناعات الدوائية: من الاستراتيجية إلى التنفيذ".

ويهدف هذا الحدث الاقليمي إلى تحفيز الاستثمار الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة الدوائية ودعم السيادة الصحية في إفريقيا وفضاء منظمة التعاون الإسلامي، وفق ما ورد في بيانات للشريك الاعلامي للمنتدى.


وتعكس مشاركة تونس في هذه التظاهرة، الاهمية التي توليها لتعزيز الشراكات الاقليمية في قطاع الصحة وتبادل الخبرات وتطوير حلول مجددة من اجل منظومات صحية قادرة على الصمود ومستدامة.


وتضطلع تونس بدور فعّال في التعاون الصحي الاقلمي بالنظر الى ما راكمته من تجارب في مجالات الصحة العمومية والتكوين الطبي والصناعة الصيدلية وخدمات الصحة، وهي تعتبر شريكا استراتيجيا لتطوير منظومات صحية مندمجة في افريقيا وفي فضاء منظمة التعاون الاسلامي.

وستتاح الفرصة لتونس من خلال مشاركتها في هذا المنتدى لابراز ما تزخر به من مهارات ومعارف وقدرات على التجديد وللتعريف بإمكانياتها في مجال التعاون في العديد من المجالات ذات الصلة بالقطاع الصحي ولا سيما تطوير الصناعة الصيدلية والتعاون الطبي والاستشفائي والتكوين ودعم الكفاءات والشراكات بين القطاعين العمومي والخاص في الصحة والاستثمار في البنى التحتية والتكنولوجية الصحية.

وتجدّد تونس من خلال مشاركتها في هذا المنتدى الاقليمي تأكيد التزامها بارساء تعاون يرتكز على مشاركة المعارف والتجديد والاستثمار المستدام وإرساء قيمة مضافة مشتركة في خدمة السكان.

ويجمع المنتدى الاقليمي للاستثمار في الصحة بنواكشط، موريتانيا، وزراء وصانعي قرار من القطاع العمومي ومؤسسات مالية دولية وشركاء في التنمية ومستثمرون وفاعلون خواص في القطاع الصحي، بهدف استكشاف فرص جديدة للتعاون والتمويل في الصحة.

ويشكل المنتدى منصة اقليمة تعنى بالحوار الاستراتيجي والاستثمار والشراكات في القطاع الصحة مع تطلع الى تسريع وتيرة الانتقال للمنظومات الصحية في منطقة منظمة التعاون الإسلامي وفي افريقيا.
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