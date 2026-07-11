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انطلاق فعاليات الندوة التاريخية السنوية لجمعية صيانة المدينة ببنزرت تحت عنوان "الذكرى الخامسة و الستون لمعركة بنزرت"

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Bookmark article    Publié le Samedi 11 Juillet 2026 - 14:37 قراءة: 1 د, 6 ث
      
انطلقت أمس الجمعة بالفضاء الثقافي "القلعة" بسيدي الحني ببنزرت فعاليات الدورة الواحدة والثلاثين من الندوة التاريخية السنوية لجمعية صيانة المدينة ببنزرت تحت عنوان "الذكرى الخامسة و الستون لمعركة بنزرت".
وانطلق هذا الحدث السنوي ، بتدشين القسط الأول من برنامج "إعادة ترميم و تأهيل المعلم الأثري و المتحف البحري بسيدي الحني بنزرت"، المُنجز من قبل جمعية صيانة المدينة بدعم من شركائها بكلفة مالية تتجاوز 380 ألف دينار، وذلك حسب ما ورد في بلاغ الإعلان عن انطلاق الندوة.
وأشرف على التدشين وفعاليات هذه الدورة الواحدة والثلاثين والي بنزرت سالم بن يعقوب بحضور عدد من ممثلي السلط المحلية بالجهة والفاعلين المحليين وبمشاركة مدير عام المعهد الوطني للتراث طارق البكوش، وقد استضاف هذا الحدث ثلة من الأساتذة والباحثين والمؤرخين والفنانين والمهتمين بالشأن التاريخي والتراث.

وشهد اليوم الأول من هذه الندوة التي تتواصل على مدى يومي 10 و 11 جويلية 2026، تقديم محاضرة للأستاذ نور الدين الدقي بعنوان "حرب بنزرت بين أسئلة التاريخ و هواجس السياسة" ، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان " شهداء معركة بنزرت الخالدة و استكمال السيادة التونسية " أمنها العميد توفيق عياد. واختتمت سلسلة محاضرات اليوم الأول مع العميد محجوب السميراني الذي تطرق إلى "معركة بنزرت 1961 بين الذاكرة والتاريخ".
وتتواصل فعاليات هذه الندوة اليوم السبت ببرنامج يتضمن تقديم كتاب الأستاذ إدريس الشريف بعنوان " De mes souvenirs à mes périples " وسيتم خلال التقديم تسليط الضوء على معركة بنزرت1961 .
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