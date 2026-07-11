مستقبل المرسى يضم الايفواري ليهي أورييل ديباما

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اعلن مستقبل المرسى تعاقده مع متوسط الميدان الدفاعي الايفواري ليهي أورييل ديباما (19 عاما) لمدة ثلاث سنوات قادما من فريق بلده أفريكا سبور.

ونشط فريق الضاحية الشمالية خلال الميركاتو الصيفي وتمكن من تعزيز صفوفه بكل من الحارسين حمزة بن شريفية ومحمد أمين بن بريك والمدافعين فارس المسكيني ومحمد أمين كشيش والظهير الأيمن نضال بن حاج عمر ومتوسط الميدان الهجومي هارون العياري.

وكان مستقبل المرسى استأنف تحضيراته استعدادا للموسم الرياضي القادم 2026-2027 تحت إشراف مدربه الجديد عماد بن يونس.