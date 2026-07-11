جلسة مشتركة للجنتين بالبرلمان الثلاثاء القادم للاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص تنقيح القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية

يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم، 14 جويلية 2026، جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، ستخصص هذه الجلسة المشتركة، التي ستنطلق على الساعة التاسعة والنصف صباحا للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 والمؤرخ في 12 ديسمبر 1983، والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (مقترح قانون عدد 10/2025).ويتنزل مقترح القانون في إطار مراجعة المنظومة القانونية للوظيفة العمومية لتتلاءم مع المقتضيات الدستورية الجديدة والتوجهات الراهنة للدولة التونسية وخاصة في جوانب التطوير الإداري الحوكمة وإرساء آليات الرقمنة.وتركز لجنة تنظيم الإدارة والحوكمة من خلال هذا التنقيح على مراجعة حقوق وواجبات الموظف العمومي وتحديث مسارات الانتداب والترقية وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والحد من البيروقراطية الإدارية عبر إدراج الرقمنة كآلية أساسية لتطوير المرفق العام وتسيير العمل الإداري.