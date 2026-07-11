الجامعة الافتراضية بتونس تساهم في بلورة برنامج متوسطي لتطوير قيادات التعليم العالي

أسفرت مشاركة الجامعة الافتراضية بتونس في الزيارة البحثية الثانية والاجتماع التسييري لمشروع الأكاديمية المتوسطية لتطوير قيادات التعليم العالي (MED.HELA) المنعقدين من 29 جوان إلى 3 جويلية 2026 بجامعة غرناطة بإسبانيا عن مواصلة بلورة التصور النهائي لبرنامج متوسطي مخصص لتطوير القيادات الجامعية.وتركزت مخرجات اللقاء، الذي جمع شركاء من تونس والجزائر وإسبانيا وسلوفينيا وإيرلندا، على استكمال تصميم وحدات التكوين الخاصة بالبرنامج وتبادل الخبرات والممارسات الأوروبية في مجال قيادة مؤسسات التعليم العالي إلى جانب ضبط الخطوات العملية لإطلاق أكاديمية القيادة في التعليم العالي المتوسطي.كما مكن اللقاء من تعزيز آليات التعاون بين المؤسسات الجامعية المشاركة وتوحيد الرؤى حول تطوير نموذج تكويني يستجيب للتحولات التي يشهدها قطاع التعليم العالي بالمنطقة المتوسطية ويركز على بناء قدرات القيادات الأكاديمية والإدارية المستقبلية.وتندرج مشاركة الجامعة الافتراضية بتونس ضمن جهودها لدعم الابتكار البيداغوجي والانفتاح على الشراكات الدولية والمساهمة في تطوير منظومات تكوين حديثة لفائدة قطاع التعليم العالي.يشار، الى أن مشروع الأكاديمية المتوسطية لتطوير قيادات التعليم العالي (MED.HELA) هو مشروع تعاون دولي يندرج ضمن برنامج "إيراسموس+" لبناء القدرات في التعليم العالي ويهدف إلى تعزيز قدرات القيادة والحوكمة داخل الجامعات في تونس والجزائر.ويتمثل جوهر المشروع في إنشاء أكاديمية متوسطية متخصصة في تطوير قيادات التعليم العالي تقدم برامج تكوين وشهادات لفائدة مسؤولي الجامعات والإطارات الأكاديمية، بهدف تحسين مهاراتهم في مجالات مثلالحوكمة الجامعية وإدارة المؤسسات والتخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات الجامعية والقيادة الأكاديمية واتخاذ القرار.