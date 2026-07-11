تنسيقية التوجيه الجامعي بصفاقس تنظم ندوة مركزية لفائدة الناجحين في الباكالوريا الاحد 12 جويلية

دعت تنسيقية التوجيه الجامعي بولاية صفاقس كافة الناجحات والناجحين في امتحانات شهادة البكالوريا بالجهة، إلى حضور الندوة المركزية للتوجيه الجامعي، والمقرر تنظيمها يوم الأحد المقبل 12 جويلية 2026، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال، بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس .وتندرج هذه الندوة في إطار معاضدة جهود طلبة البكالوريا الجدد وتأطيرهم في مرحلة الانتقال إلى الحياة الجامعية، حيث ستُشكل لقاءً مفتوحاً يجمع الناجحين بنخبة من الأساتذة الجامعيين، والطلبة، والخريجين من مختلف الاختصاصات، لمشاركتهم تجاربهم الأكاديمية والمهنية والإجابة عن مختلف تساؤلاتهم بكل شفافية.ويتضمن برنامج الندوة خمسة محاور أساسية تهدف إلى إنارة مسار الاختيار لدى الطلبة الجدد، وتشمل التعريف بمختلف الشعب والاختصاصات الجامعية المتوفرة، وبسط آليات نظام الدراسة داخل الجامعات والمعاهد العليا.كما سيتم تسليط الضوء على آفاق التشغيل وفرص مواصلة الدراسة في الخارج أو في مسارات النخبة، إلى جانب تقديم شهادات حية وتجارب واقعية لطلبة وخريجين، وتخصيص حيز زمني هام للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالتوجيه لمساعدتهم على اختيار المسار الأكاديمي الأنسب لقدراتهم وتطلعاتهم.رصد