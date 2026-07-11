مونديال رفع الاثقال للناشئين والناشئات - غفران غريسة تهدي تونس ذهبيتين وبرونزية في وزن 77 كلغ

توجت الرباعة التونسية غفران غريسة بثلاث ميداليات (ذهبيتان وبرونزية) في وزن 77 كلغ ضمن منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات لرفع الأثقال المقامة حاليا بمدينة كالي الكولومبية.وأحرزت غريسة الميدالية الذهبية في مسابقة الخطف بعد رفعها 90 كلغ فيما نالت الميدالية البرونزية في مسابقة النتر إثر تسجيلها 110 كلغ قبل أن تحسم صدارة المجموع العام بـ200 كلغ وتفوز بالميدالية الذهبية.يذكر ان تونس تشارك في هذا الموعد العالمي أيضا بالرباعة هبة الله التبيني التي تدخل المنافسة اليوم السبت ضمن وزن ما فوق 77 كلغ.