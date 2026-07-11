وزير الدفاع الوطني يعلن عن تقديم مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي الخاص بتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري

أعلن وزير الدّفاع الوطني، خالد السهيلي مساء الجمعة عن تقديم مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي الخاص بتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري من خلال تغيير تسميتها لتصبح الأكاديمية الجوية ،وتطوير هيكلتها،بما سيعزّز الإلمام بالمستجدّات العلمية والتقنية في المجال، ويضمن جاهزية القوّات المسلّحة وجيش الطيران بصفة خاصة،ولأجل دعم مكانتها كمنارة تكوينيّة مشهود بصلابة برامجها الموجّهة لفائدة منظوريها من التلامذة ضباط للجيش الوطني،والمتكوّنين من منتسبي القطاعات العمومية والخاصة،وضبّاط الدول الشقيقة والصديقةوأكد وزير الدفاع ،خلال إشرافه على اختتام السنة الجامعية 2025-2026 بمدرسة الطيران ببرج العامري، وتخرّج ضباط دورة "محمد الطاهربن عاشور"،وفق بلاغ للوزارة، على الجهود التي يبذلها جميع القائمين على هذه المؤسسة التعليمية العسكرية العليا من إطارات، وأساتذة عسكريين ومدنيين،في كامل مراحل عملية التكوين والتدريب، وحرصهم على توفيرالظروف الملائمة للتلامذة الضبّاط وحسن تأطيرهموأفاد بالمناسبة ،بأن مدرسة الطيران ببرج العامري لا تزال تبرهن من سنة إلى أخرى على رفعة التكوين بها ،وانفتاحها على محيطها الخارجي وسعيها المتواصل إلى مزيد تعميق فرص التعاون مع مؤسسات البحث العلمي للدول الشقيقة والصديقة، ومسايرة التطوّرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، ما ساعدها على تأهيل ضباط بقدرات عالية لفائدة جيش الطيران ،ولبقية الهياكل الوطنيةكما أشار إلى أن المدرسة انتهجت مسارا تكوينيّا يقوم أساسا على تأهيل التلامذة ضبّاط لمواكبة التكنولوجيا الرقمية، وحسن استغلال الذكاء الاصطناعي ،وتوظيف قواعد البيانات والتعلّم عن بعد والتكوين عبر تقنيات الواقع الافتراضي، مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة تنفيذ رُؤيتها الإستراتيجية لإرساء قُدرات وطنية في مجال علوم الفضاءكما تولّى وزير الدفاع الوطني تعليق شارات الرُتب للضبّاط المتخرّجين ،وتوزيع الجوائز على المتفوّقين، والاطّلاع على عيّنة من مشاريع بحوثهم، داعيا إيّاهم إلى التحلّي بالمسؤولية وروح التّضحية والوفاء لتونس وخدمتها بكل شرف وأمانةيشار الى أن فعاليات الاختتام انتظمت بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش، وثلّة من سامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة