وزير السياحة : الوجهة التونسية تشهد حركية هامة وإشعاعًا متناميًا على المستوى الدولي

أكد وزير السياحة سفيان تقية، اليوم الجمعة، خلال جلسة مع المندوبين الجهويين للسياحة بمختلف ولايات الجمهورية، أن الوجهة التونسية تشهد حركية هامة وإشعاعًا متناميًا على المستوى الدولي.وبين الوزير، خلال جلسة العمل التي انعقدت في إطار في متابعة سير النشاط السياحي واعتماد مقاربة تقوم على الاستشراف والاستباق والتقييم المستمر، وفق بلاغ الوزارة، أن هذه الحركية يجسدها انطلاق عدد من الرحلات غير المنتظمة "charter" الجديدة من وجهات مختلفة، إلى جانب تنامي اهتمام أسواق واعدة، على غرار السوق الكندية والإنجليزية والألمانية، والروسية، ومواصلة تطوير العرض السياحي وتنويعه.وخلال الجلسة، تم استعراض جملة من الإجراءات والبرامج التي شرعت وزارة السياحة في تنفيذها، والتي تواصل متابعتها وتدعيمها بمزيد من التدخلات والآليات، بهدف ضمان حسن سير النشاط السياحي، ومن أبرزها العمل على مزيد نشر ثقافة الحجز المبكر، بالشراكة مع المهنيين من خلال توفير عروض سياحية متنوعة وتخفيضات محترمة، وقد لقيت هذه المقاربة تفاعلاً إيجابيًا المواطنين والعائلات التونسية حيث سجّلت العروض نِسَب إقبال هامّة.كما تم التأكيد على مزيد تدعيم برامج النظافة والعناية بالمناطق السياحية وتحسين جمالية المدن عبر صندوق حماية المناطق السياحية، بالتنسيق مع البلديات السياحية والهياكل المتدخلة، بالإضافة إلى دعم البرنامج الوطني لتنظيف الشواطئ الذي تُنفذه وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بمختلف الجهات بنسبة 60 بالمائة، الى جانب مزيد تطوير آليات العمل وتعزيز رقمنة الخدمات عن بُعد، بما يساهم في تحسين النجاعة وتيسير النفاذ إلى المعلومات وتقريب الخدمات.وتم أيضا التطرق عند استعراض الٱليات والاجراءات، مسألة تكثيف عمليات المتابعة الميدانية والرقابة بمؤسسات الإيواء السياحي والمطاعم السياحية ووكالات الأسفار، لضمان احترام التشريعات الجاري بها العمل ومعايير الجودة والسلامة وحسن الاستقبال، والتدخل الفوري لمعالجة الإخلالات، إضافة إلى مواصلة تعزيز دور خلية اليقظة ومتابعة الشكايات، باعتبارها آلية دائمة لرصد مختلف التجاوزات ومعالجتها خاصة تلك المتعلقة بالبيع المشروط، أو فرض حد أدنى للإقامة، أو التدخل في لباس المصطافين، أو عدم الالتزام بالعروض والخدمات المعلن عنها.وبعد التأكيد على دعم التظاهرات السياحية والثقافية عبر آليات صندوق دعم القدرة التنافسية للقطاع السياحي وتطوير التنشيط السياحي باعتماد مقاربة متجددة، أكد الوزير في ختام الجلسة أن الوزارة تعتمد على منهجية عمل تقوم على الحضور الميداني، والمتابعة الدقيقة، والاستباق، والاستشراف وسرعة التدخل، والتنسيق الدائم مع مختلف المتدخلين، بما يضمن حسن سير ذروة النشاط السياحي، ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة، ويعزز جاهزية تونس للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها برنامج "تونس عاصمة السياحة العربية 2027".