وزارة الصحة تشارك في المنتدى العالمي "AI for Good"

شاركت وزارة الصحة في المنتدى العالمي "AI for Good" الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، ممثلة في الدكتورة حبيبة الميزوني والدكتور سامي الميلوشي، حيث قدّما التجربة التونسية الرائدة في الصحة الرقمية، وفي مقدمتها المستشفى الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الصحية.واستعرض الوفد، وفق بلاغ لوزارة الصحة مساء يوم الجمعة، أبرز المشاريع الوطنية، خاصة المستشفى الرقمي ومنصة نجدة وخدمات الطب عن بُعد في اختصاص الأشعة "تيلي راديولوجي"، التي مكّنت من تعزيز العدالة في النفاذ إلى خدمات الأشعة، خصوصًا بالجهات الداخلية، وتحسين سرعة وجودة التكفّل بالمرضى والمساهمة في إنقاذ الأرواح.وقد حظيت التجربة التونسية باهتمام وإشادة واسعة من الخبراء والوفود الدولية، باعتبارها نموذجًا ناجحًا لتوظيف الابتكار والتكنولوجيا في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز السيادة الرقمية.كما مثّلت المشاركة فرصة لتوسيع التعاون الدولي والتعريف بمؤتمر "Telehealth Connect Tunisia 2026"، الذي ستحتضنه تونس، بما يعزّز مكانتها كفاعل إقليمي ودولي في مجالي الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي.