وزير البيئة يتحول إلى ولاية نابل لمتابعة الوضع البيئي بالجهة

أدى وزير البيئة حبيب عبيد يوم الجمعة، زيارة عمل إلى ولاية نابل، وذلك في في إطار التطرق للوضع البيئي العام وتقييم الموسم الصيفي من حيث النظافة والعناية بالبيئة والتصرف في النفايات بالحهة.وأشرف الوزير صحبة والية نابل هناء الشواشي، على جلسة عمل حول متابعة الوضع البيئي بوادي الحجار وطرح الإشكاليات المتمثلة في تلوث الوادي جرّاء سكب المياه المستعملة الصناعية والحضرية والنفايات الصلبة، وفق بلاغ صادر عن وزارة البيئةوتم خلال الجلسة، التطرق للمقترحات والحلول العملية الكفيلة بتحسين الوضع البيئي، إضافة إلى الرقابة الدورية من طرف مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط ومختلف الإدارات المعنية. وأمام الإستعداد اللامشروط لأصحاب المؤسسات الملوثة للمساهمة في تحسين الوضع البيئي بالمنطقة، فقد تقرر تكليف مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة "CITET" للمرافقة والمساعدة الفنيّة لهذه المؤسسات للعمل على إزالة التلوّث قدر الإمكان.كما تمت توصية المؤسسات الصناعية بتحمّل مسؤولياتها في حماية البحر، من خلال اعتماد تقنيات فعالة لمعالجة المياه المستعملة الناتجة عن أنشطتها قبل سكبها في الوادي المؤدي للبحر، والعمل على تطوير المعالجة وإيجاد حلول علمية مبتكرة تضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.وحضر الجلسة، المعتمد الأول والكاتب العام للولاية ومدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ورئيس مديرية الشمال الشرقي للديوان الوطني للتطهير، ومعتمدة قليبية، والمدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير، والمدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، ورئيس دائرة الشؤون البلدية، وكاتب عام بلدية قليبية والممثلون القانونيون لوحدات تحويل منتوجات البحر ومسلخ الدواجن المنتصب في محيط وادي الحجار بقليبية.وفي ختام زيارته تحوّل وزير البيئة ووالية نابل والوفد المرافق لهما بحضور معتمد الحمامات والكاتب العام للبلدية، إلى المنطقة السياحية بالحمامات الشمالية لمعاينة الأضرار التي لحقت الشاطئ الكائن قبالة مقهى "LaCyrène" عقب الفيضانات الأخيرة، حيث أوصى مصالح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وبلدية المكان بتنظيفه والقيام بالأشغال الضرورية لتجميله بالشراكة مع المجتمع المدني والأجوار.