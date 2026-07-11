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وزير التربية يعلن انضمام مدينة سوسة الى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم

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Bookmark article    Publié le Samedi 11 Juillet 2026 - 07:36 قراءة: 1 د, 48 ث
      
انضمت مدينة سوسة رسميّا، إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم التعلم، لتصبح بذلك ثالث مدينة تونسية تلتحق بهذه الشبكة التي تضمّ 425 مدينة من 91 دولة، وفق ما أعلنه وزير التربية نور الدين النوري، خلال يوم إعلامي، اليوم الجمعة، بقصر بلدية مدينة سوسة.

وبيّن الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن انضمام مدينة سوسة، إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم، هو ثمرة عمل تشاركي وإيمان راسخ بأن المراهنة على الاستثمار في المعرفة بمدينة سوسة والاهتمام بالتربية والتعليم هو الطريق للارتقاء بجودة حياة المواطنين فيها، وأن الاستثمار في المعرفة هو الأقدر على صناعة تحوّلات المستقبل.


وأوضح أن" الالتزام الجماعي الذي أفضى إلى انضمام مدينة سوسة إلى شبكة المدن العالمية أسهم في قبول ملف ترشّحها من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)".


وأكّد أن انضمام سوسة إلى هذه الشبكة، كثالث مدينة بعد تونس ونابل، يفتح أمامها فرصا كبيرة في الانخراط في مبادرات التعلّم الدولية، ويتيح لها صياغة مقاربة شمولية للتعلم للجميع بما يتطابق مع الأهداف الوطنية في ضمان التعليم الجيد والمنصف وبخاصة التعلّم مدى الحياة، مبرزا الثقة في الإمكانيات الثريّة لهذه المدينة في الاشعاع تربويا وتعليميا وتكوينيا على المستويات الوطني، الإقليمي والدولي.

ودعا كلا من البلدية والمؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للاجتماع من أجل هدف واحد ألا وهو صياغة رؤية مشتركة تجعل من جوهرة الساحل نموذجا وطنيا وإقليميا في نشر ثقافة التعلم وتعزيز الاندماج الاجتماعي ودعم الابتكار في مختلف المراحل العمرية .

ويُمثل هذا الإنجاز حسب بلدية سوسة، اعترافًا دوليًا بالجهود التي بذلتها هذه المدينة وشركاؤها في ترسيخ ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتعزيز جودة التعليم، ودعم الإدماج الاجتماعي، وتشجيع الابتكار والتنمية المستدامة على المستوى المحلي، في إطار شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم.

و يُعدّ اعتماد "مدن التعلم" خياراً استراتيجياً حاليا، حيث يتجاوز هذا المفهوم حدود التعليم المدرسي التقليدي ليصبح محركاً أساسياً للتنمية الشاملة إذ تتزايد أهمية الانضمام إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو كأداة لمواكبة التحوّلات الرقمية والاقتصادية السّريعة وتساهم هذه المدن في ترسيخ التعلم مدى الحياة إذ تتيح للمواطنين تطوير مهاراتهم في كل الأعمار لمواكبة سوق العمل المتغيّر وتحويل الفضاءات العامة إلى منابر معرفية وأماكن للابتكار واكتساب المعرفة، حسب البلدية.

الجدير بالذكر أن الانضمام الى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم يمرّ عبر آلية رسمية تعتمد على شراكة وثيقة بين السلطة المحلية للمدينة واللجنة الوطنية لليونسكو في الدول المعنية.
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