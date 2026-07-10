النفطي يلتقي السفيرة الهولندية بمناسبة انتهاء مهامها

التقى محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الجمعة بمقر الوزارة، سفيرة مملكة هولاندا لدى تونس "جوزيفين فرانتزن"، التي أدّت له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها.وثمّن الوزير خلال اللقاء، التطوّر الملحوظ الذي شهدته علاقات الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين البلدين، في كنف النديّة والاحترام المتبادل والسيادة والمصلحة المشتركة في عديد المجالات، لاسيّما تلك التي تنسجم مع أولويات التنمية في تونس، على غرار الفلاحة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة والتشغيل، وما يتصل بالبرامج الخاصّة بالمرأة والشباب.كما أكّد على أهمية استكمال المفاوضات الجارية حول مشاريع التعاون المستقبلية الرائدة، في أفضل الآجال المتاحة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.من جهتها، شدّدت فرانتزن، على الأهمية التي توليها مملكة هولندا لتعزيز علاقاتها مع تونس، باعتبارها شريكا استراتيجيا هامّا، وحرصها على مزيد تطويرها في كنف الاحترام المتبادل، وفي إطار شراكة تعود بالفائدة على الطرفين.