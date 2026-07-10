JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:22 Tunis

النفطي يلتقي السفيرة الهولندية بمناسبة انتهاء مهامها

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a51493c363494.44046121_mplkjnfhqioeg.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 20:33 قراءة: 0 د, 40 ث
      
التقى محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الجمعة بمقر الوزارة، سفيرة مملكة هولاندا لدى تونس "جوزيفين فرانتزن"، التي أدّت له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها.

وثمّن الوزير خلال اللقاء، التطوّر الملحوظ الذي شهدته علاقات الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين البلدين، في كنف النديّة والاحترام المتبادل والسيادة والمصلحة المشتركة في عديد المجالات، لاسيّما تلك التي تنسجم مع أولويات التنمية في تونس، على غرار الفلاحة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة والتشغيل، وما يتصل بالبرامج الخاصّة بالمرأة والشباب.


كما أكّد على أهمية استكمال المفاوضات الجارية حول مشاريع التعاون المستقبلية الرائدة، في أفضل الآجال المتاحة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.


من جهتها، شدّدت فرانتزن، على الأهمية التي توليها مملكة هولندا لتعزيز علاقاتها مع تونس، باعتبارها شريكا استراتيجيا هامّا، وحرصها على مزيد تطويرها في كنف الاحترام المتبادل، وفي إطار شراكة تعود بالفائدة على الطرفين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332710

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Bel | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 جويلية 2026 | 25 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:42
16:16
12:32
05:09
03:20
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet38°
29° Babnet
الــرياح:
3.94 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-26
42°-26
42°-27
35°-26
44°-27
  • Avoirs en devises 25178,3
  • (10/07)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (10/07)
  • 1 $ = 2,95584 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/07)     1121,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/07)   29307 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio