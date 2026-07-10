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وزير الخارجية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيرته النيجيرية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 20:31 قراءة: 1 د, 24 ث
      
تلقّى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية "بيانكا أودوماغو أوجوكو".

وأشاد الوزيران، بمتانة وعراقة العلاقات التي تجمع البلدين منذ سنة 1962، تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مجددين حرصهما والتزامهما بمزيد تعزيز وتطوير وتنويع علاقات التعاون بين البلدين، لتشمل مجالات ذات قيمة مضافة، على غرار تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والصحة والسياحة العلاجية والصناعات التحويلية والبترولية.


كما عبّرا، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية، عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم في المجالات الأكاديمية والثقافية، مشددين على أهمية الإعداد المحكم للاستحقاقات الثنائية القادمة، حيث أعربت الوزيرة النيجيرية في هذا الصدد، عن رغبتها في القيام بزيارة إلى تونس خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، لترؤس وفد بلادها في أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة التونسية-النيجيرية، المزمع عقدها بتونس.


وستشكّل هذه اللجنة، مناسبة هامة وفرصة سانحة للتباحث حول سبل تطوير وتنويع علاقات التعاون الثنائي وإثراء مضمونه، وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية، وخاصة ما يتصل بالعمل الإفريقي المشترك وإصلاح منظومة الاتحاد الإفريقي، والتداول حول المسائل المتصلة بالأمن والتنمية في القارّة.

ونوّه الوزير في هذا السياق، بأهمية إعداد برنامج عمل للتعاون الثنائي يغطي سنتي 2027 و2028، بما يساهم في إضفاء مزيد من الزخم على مسار التعاون بين البلدين، مبرزا أهمية العمل على انجاز خارطة طريق تتضمّن برامج عمل واقعية وقابلة للتنفيذ.

من جهة أخرى، أكد الوزيران على أهمية استغلال وتوظيف الفرص التي تتيحها عضوية البلدين في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) لتنمية المبادلات التجارية بينهما، لا سيما أن البلدين يمتلكان مقوّمات واعدة للارتقاء إلى مستويات أرحب من التعاون والتكامل الاقتصادي.

كما تباحثا خلال المحادثة الهاتفية، سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين على صعيد التعاون متعدّد الأطراف، وبالخصوص ما يتعلق بدعم ترشحات البلدين للمناصب العليا في المنظمات الإقليمية والدولية، لا سيما الأمانة العامة للاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU).
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