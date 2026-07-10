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ويمبلدون: سينر يطيح بديوكوفيتش ويضرب موعدا مع زفيريف في النهائي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 20:29 قراءة: 1 د, 15 ث
      
بلغ الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا وحامل اللقب، المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس، بعدما تفوق على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بثلاث مجموعات دون رد (6-4 و6-4 و6-4)، اليوم الجمعة، في الدور نصف النهائي.

وقدم سينر (24 عاما) أداء قويا منذ بداية اللقاء، فارضا سيطرته على مجريات المباراة أمام ديوكوفيتش (39 عاما)، الذي بدا متأثرا بالإرهاق بعد مشواره الطويل في البطولة.


وحسم الإيطالي المجموعة الأولى بكسر إرسال حاسم في الشوط التاسع، قبل أن يواصل تفوقه في المجموعة الثانية، مستغلا تراجع منافسه ليقترب من حسم بطاقة العبور إلى النهائي.


وفي المجموعة الثالثة، واصل سينر أفضليته، ليكسر إرسال ديوكوفيتش مبكرا ويحافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء، منهيا بذلك آمال النجم الصربي في التتويج بلقبه الثامن في ويمبلدون والخامس والعشرين في البطولات الأربع الكبرى.

وسيخوض سينر نهائي البطولة، بعد غد الأحد، بحثا عن لقبه الخامس في البطولات الكبرى، عندما يواجه الألماني ألكسندر زفيريف.

زفيريف ينهي مغامرة فيري ويبلغ النهائي

وفي نصف النهائي الأول، تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى المباراة النهائية إثر فوزه على البريطاني آرثر فيري بثلاث مجموعات مقابل صفر (7-6 و6-2 و6-4).

وواجه زفيريف بعض الصعوبات في المجموعة الأولى التي حسمها بالشوط الفاصل، قبل أن يفرض سيطرته على بقية المباراة بفضل قوة إرساله وخبرته، لينهي مغامرة فيري الذي كان يخوض أفضل مشاركة له في البطولات الكبرى.

وبهذا التأهل، يبلغ زفيريف النهائي للمرة الخامسة في البطولات الأربع الكبرى، ويصبح اللاعب الثالث عشر فقط في عصر الاحتراف الذي ينجح في بلوغ نهائي البطولات الأربع الكبرى جميعها، كما سيخوض نهائي ويمبلدون طامحا لإحراز لقبه الثاني تواليا في البطولات الكبرى بعد تتويجه مؤخرا ببطولة رولان غاروس.
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