ويمبلدون: سينر يطيح بديوكوفيتش ويضرب موعدا مع زفيريف في النهائي

زفيريف ينهي مغامرة فيري ويبلغ النهائي



بلغ الإيطالي، المصنف الأول عالميا وحامل اللقب، المباراة النهائية لبطولةللتنس، بعدما تفوق على الصربيبثلاث مجموعات دون رد، اليوم الجمعة، في الدور نصف النهائي.وقدم سينر (24 عاما) أداء قويا منذ بداية اللقاء، فارضا سيطرته على مجريات المباراة أمام ديوكوفيتش (39 عاما)، الذي بدا متأثرا بالإرهاق بعد مشواره الطويل في البطولة.وحسم الإيطالي المجموعة الأولى بكسر إرسال حاسم في الشوط التاسع، قبل أن يواصل تفوقه في المجموعة الثانية، مستغلا تراجع منافسه ليقترب من حسم بطاقة العبور إلى النهائي.وفي المجموعة الثالثة، واصل سينر أفضليته، ليكسر إرسال ديوكوفيتش مبكرا ويحافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء، منهيا بذلك آمال النجم الصربي في التتويج بلقبهفي البطولات الأربع الكبرى.وسيخوض سينر نهائي البطولة، بعد غد الأحد، بحثا عن لقبه، عندما يواجه الألمانيوفي نصف النهائي الأول، تأهل الألمانيإلى المباراة النهائية إثر فوزه على البريطانيبثلاث مجموعات مقابل صفروواجه زفيريف بعض الصعوبات في المجموعة الأولى التي حسمها بالشوط الفاصل، قبل أن يفرض سيطرته على بقية المباراة بفضل قوة إرساله وخبرته، لينهي مغامرة فيري الذي كان يخوض أفضل مشاركة له في البطولات الكبرى.وبهذا التأهل، يبلغ زفيريف النهائي للمرةفي البطولات الأربع الكبرى، ويصبحفقط في عصر الاحتراف الذي ينجح في بلوغ نهائي البطولات الأربع الكبرى جميعها، كما سيخوض نهائي ويمبلدون طامحا لإحرازبعد تتويجه مؤخرا ببطولة