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وزير التجهيز: المقاولات المنجزة للجسر على وادي مجردة بالبطان تواجه صعوبات وقد امهلناها بضعة أسابيع لرفع نسق الاشغال واستكماله

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Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 20:26 قراءة: 1 د, 35 ث
      
أكّد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح الزواري، أن المقاولة المشرفة على إنجاز جسر على وادي مجردة ،على الطريق المحلية 531 في منطقة الحلفاوي من عمادة برج التومي بمعتمدية البطان، تواجه صعوبات اثرت على سير الإنجاز في الآجال.

وأضاف في تصريح ل"وات" خلال اشرافه على إعطاء إشارة انطلاق استغلال الجسر المضاعف على مستوى قنال مجردة الوطن القبلي، الرابط بين منوبة والطريق الشعاعية "إكس 20" وصنهاجة بوادي الليل، ان الوزارة أمهلت المقاولة أسابيع إضافية لاستكمال الأشغال، بعد أن تعهّدت بالترفيع في نسق الإنجاز وتدارك التأخير المسجّل، وأنه في حال عدم الوفاء بهذا التعهّد، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية الزجرية المستوجبة طبقا لما ينص عليه العقد، ومنها فسخ الصفقة.


وأشار الى ان هذا المشروع من بين 25 جسرا قيد الإنجاز بعدد من جهات الجمهورية، تحرص الوزارة على الإسراع في إنجازه وتجاوز الصعوبات التي واجهت تقدمه من اجل استغلاله في أقرب الآجال ضمن مشاريع تحسين جودة البنية الأساسية للشبكة الطرقية.


ولم تتجاوز نسبة الاشغال من مشروع الجسر، الذي انطلقت اشغاله منذ اوت 2022 ، بقيمة 16،842 مليون دينار، ال45 بالمائة، وفق معطيات الإدارة الجهوية للتجهيز.

ويتمثل المشروع في انجاز جسر على وادي مجردة على مسافة 167 مترا، بخمسة عوارض خرسانية سابقة الاجهاد (بطول 32 متر للعارضة الواحدة)، وتهيئة وتعبيد الطريق المحلية رقم 531 على امتداد 900 متر وعلى عرض 13 مترا، مع فتح حوزة المشروع التشوير الأفقي والعمودي، والتنوير العمومي لكامل المشروع، وهدم الجسر القديم.

وأوصت الدراسة الخاصّة بالمشروع قد افضت الى اعتماد عقار موازي للجسر القديم وعلى بعد مسافة منه، بعد استيفاء الاجراءات القانونية والعقارية في الغرض، ليظل الجسر القديم "الحلفاوي" المبرمج للهدم، والذي يفوق عمره ال80 سنة، في انتظار إيجاد حل لشبكات تزويد المياه المعلقة على بنايته والقيام بتحويلها.

ويأمل المواطنون وأعضاء المجلس المحلي، في الإسراع في انهاء اشغال الجسر، الذي عانوا من وضعيته المتقادمة، التي تهدد سلامة مستعمليه وتضمنه مسارا وحيدا مما جعل منه اشكالا مروريا بالنسبة لمستعمليه من الشاحنات وحافلات النقل العمومي والسيارات والجرارات وغيرها، لسنوات.

م/ن ع
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