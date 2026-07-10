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كاس العالم 2026 :النجم السنغالي ساديو ماني يعتزل اللعب دوليا

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Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 20:23 قراءة: 1 د, 18 ث
      
قرر قائد المنتخب السنغالي لكرة القدم, ساديو ماني, الإعتزال دوليا, ليسدل بذلك الستار على مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 10 سنوات بقميص "أسود التيرانغا", وذلك عقب أيام قليلة من اقصاء المنتخب في كأس العالم 2026.
وجاء قرار ماني عبر مصادر اعلامية سنغالية, أوضح من خلالها اللاعب أن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة بعيدا عن المشاركات الدولية, بعد سنوات طويلة قضاها في خدمة منتخب بلاده وتحقيق العديد من الإنجازات.
وأكد ماني, صاحب الـ34 عاما, أن مونديال 2026 كان آخر ظهور له مع المنتخب, بعدما ودعت السنغال المنافسة من الدور ثمن النهائي عقب الخسارة أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 3-2 (في الأشواط الإضافية).

بالمقابل, سيواصل ماني مسيرته على مستوى الأندية, حيث يرتبط بعقد مع نادي النصر السعودي حتى عام 2027.
وحرص النجم السنغالي على توجيه رسالة مؤثرة إلى جماهير بلاده أكد فيها أنه لم يدخر أي جهد خلال سنوات تمثيله للمنتخب وأنه قدم كل ما لديه من أجل الدفاع عن ألوان السنغال وتحقيق تطلعات الجماهير.
وقال ماني: "اعلموا أنني ضحيت بكل شيء من أجل هذا العلم, وقدمت أفضل ما لدي وقاتلت دائما بكل ما أملك من أجل وطننا. وقد كان دعمكم لي, الدافع الأكبر وراء النجاحات التي حققتها".

وأكد أنه لن يبتعد عن كرة القدم السنغالية, مفصحا عن رغبته في نقل خبراته للأجيال القادمة وخدمة المنتخب من موقع مختلف, سواء من خلال العمل في الجهاز الفني أو التدريب أو عبر المؤسسات الرياضية.
وخلال مسيرته مع منتخب السنغال, أصبح ماني أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في تاريخ الكرة السنغالية, بعدما ارتدى قميص المنتخب منذ عام 2012, وخاض 130 مباراة دولية, سجل خلالها العديد من الأهداف وصنع لحظات لا تنسى مع "أسود التيرانغا".
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