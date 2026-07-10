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الأمم المتحدة تقبل مبادرة الألكسو " المختبر العربي الصيني للذكاء الاصطناعي في التربية الخاصة"

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Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 20:51 قراءة: 1 د, 25 ث
      
قبلت منظمة الأمم المتحدّة، مبادرة "المختبر العربي الصيني المشترك للذكاء الاصطناعي في التربية الخاصة"، ونشرتها ضمن المبادرات المعروضة على موقعها الرسمي، في إطار منصّة شراكات حوار الذكاء الاصطناعي التابعة للحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، وفق ما أعلنته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، في بلاغ نشرته مؤخّرا، على موقعها.

وقد أطلقت الألكسو هذه المبادرة، بالشراكة مع عدد من المؤسسات العربية والدولية، من بينها مخبر البحث في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والهندسة الكهربائية بجامعة تونس وجامعة بكين العليا للمعلمين وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة Millennium@EDU SUSTAINABLE EDUCATION فضلا عن مؤسسة نظرة وإشارة الناشطة في مجال دعم الأشخاص الصم، وذلك في إطار تعاون عربي صيني ودولي بهدف توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة التربية الخاصة والتعليم الدامج.


وتهدف مبادرة "المختبر العربي الصيني المشترك للذكاء الاصطناعي في التربية الخاصة"، إلى إرساء فضاء مشترك للبحث والتطوير وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي الموجّه للتربية الخاصة، من خلال تطوير حلول ذكية، دامجة، موثوقة، ومتمحورة حول الإنسان، بما يسهم في تحسين فرص التعلّم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز الإنصاف في النفاذ إلى التعليم الجيد.


كما تسعى المبادرة إلى دعم الابتكار وتبادل الخبرات بين المؤسسات الشريكة، وتطوير تطبيقات تعليمية رقمية تراعي تنوّع احتياجات المتعلّمين، لا سيما في مجالات بيئات التعلّم الذكية الدامجة، والروبوتات التعليمية، والوكلاء الأذكياء، وتقنيات دعم التواصل والتعلّم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويندرج نشر هذه المبادرة ضمن منصة الأمم المتحدة، حسب ما نشر على موقع "الألكسو"، في سياق الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، وسدّ الفجوات الرقمية والمعرفية، وتطوير استخدامات مسؤولة وأخلاقية للتكنولوجيا في خدمة التنمية المستدامة.

وأكدت الألكسو في بلاغها، أن هذه المبادرة تجسّد التزامها بمواصلة العمل من أجل بناء منظومات تعليمية عربية أكثر شمولاً وابتكاراً، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، ولا سيما الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، بما ينسجم مع أولويات الدول العربية وأهداف التنمية المستدامة.

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