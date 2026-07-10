تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار من الحبوب إلى غاية 7 جويلية 2026

بلغتعلى المستوى الوطني، إلى غاية، نحو، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة، بحسب المعطيات الصادرة عنوتتوزع الكميات المجمعة بينمن، بما يمثلمن إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، ومنبنسبة، تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور.وسجلخلال الأيام الأخيرة منحى تصاعديا نسبيا، إثر استقرار الظروف المناخية بمختلف مناطق الإنتاج، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة عمليات التجميع.وتصدرتترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة بـ، تلتهابـ، ثمبـ، وبـ. كما بلغت الكميات المجمعة بـ، تليهابـ، ثمبـ، وبـ، وبـ، وبـ، وبـ، وبـ، وبـ، فيما سجلت، ووفي سياق متصل، أفادأنتتولى انتقاء كميات منمنلإدراجها ضمن. كما تواصلالتابعة للديوان تنفيذ زيارات ميدانية منتظمة إلىلمتابعة ظروف العمل ونسق إجلاء الحبوب، إلى جانب مراقبة مدى تقدم صرف مستحقات الفلاحين.وبلغتإلى غاية، سواء عبر الوسق نحو وحداتأو من خلال البيع إلى المطاحن، نحو، وهو ما يعكس، وفق الديوان،المعتمد منذ انطلاق الموسم، إلى جانب مساهمةالمسوغة ومنظومة النقل بالشاحنات والسكك الحديدية في إنجاح العملية.وجدّددعوته إلىوكافة المتدخلين إلى التواصل معللإجابة عن الاستفسارات وتذليل الصعوبات، والإبلاغ عن أي تأخير في صرف مستحقات الفلاحين، وذلك عبر الرقمين