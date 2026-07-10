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تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار من الحبوب إلى غاية 7 جويلية 2026

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Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 20:17 قراءة: 1 د, 44 ث
      
بلغت الكميات المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني، إلى غاية 7 جويلية 2026، نحو 9,1 ملايين قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة، بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب.

وتتوزع الكميات المجمعة بين 8,6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 95 بالمائة من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و493 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 5 بالمائة، تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور.


وسجل نسق تجميع الحبوب خلال الأيام الأخيرة منحى تصاعديا نسبيا، إثر استقرار الظروف المناخية بمختلف مناطق الإنتاج، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة عمليات التجميع.


وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة بـ 2 مليون قنطار، تلتها ولاية الكاف بـ 1,3 مليون قنطار، ثم ولاية بنزرت بـ 1,23 مليون قنطار، وولاية سليانة بـ 1,21 مليون قنطار. كما بلغت الكميات المجمعة بـ ولاية جندوبة 966 ألف قنطار، تليها ولاية القيروان بـ 643 ألف قنطار، ثم زغوان بـ 605 آلاف قنطار، ومنوبة بـ 560 ألف قنطار، ونابل بـ 220 ألف قنطار، وأريانة بـ 123 ألف قنطار، والقصرين بـ 115 ألف قنطار، وقفصة بـ 107 آلاف قنطار، وسيدي بوزيد بـ 98 ألف قنطار، فيما سجلت ولاية سوسة 3 آلاف قنطار، وولاية المهدية 59 قنطارا.

وفي سياق متصل، أفاد ديوان الحبوب أن اللجان الفنية الجهوية تتولى انتقاء كميات من الشعير من صابة 2026 لإدراجها ضمن المخزون الاحتياطي من الشعير المراقب المعد للبذر. كما تواصل فرق المراقبة التابعة للديوان تنفيذ زيارات ميدانية منتظمة إلى مراكز التجميع ومخابر التعيير لمتابعة ظروف العمل ونسق إجلاء الحبوب، إلى جانب مراقبة مدى تقدم صرف مستحقات الفلاحين.

وبلغت كميات الحبوب التي تم إجلاؤها إلى غاية 7 جويلية 2026، سواء عبر الوسق نحو وحدات ديوان الحبوب أو من خلال البيع إلى المطاحن، نحو 3,4 ملايين قنطار، وهو ما يعكس، وفق الديوان، نجاعة برنامج الإجلاء المعتمد منذ انطلاق الموسم، إلى جانب مساهمة طاقات الخزن الإضافية المسوغة ومنظومة النقل بالشاحنات والسكك الحديدية في إنجاح العملية.

وجدّد ديوان الحبوب دعوته إلى الفلاحين وكافة المتدخلين إلى التواصل مع خلية المتابعة الخاصة بموسم تجميع الحبوب (صابة 2026) للإجابة عن الاستفسارات وتذليل الصعوبات، والإبلاغ عن أي تأخير في صرف مستحقات الفلاحين، وذلك عبر الرقمين 21 75 99 95 و88 67 10 80.
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