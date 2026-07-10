JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:22 Tunis

وزارة الفلاحة تبرمج جهر وتنظيف 255 كيلومترا من الأودية خلال سنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/650b3f141eb446.75891588_qpehinjfomkgl.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 18:26 قراءة: 1 د, 10 ث
      
برمجت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إنجاز 255 كيلومترا من أشغال جهر وتنظيف الأودية خلال سنة 2026، في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية، وذلك عبر الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، بالتنسيق مع دوائر المحافظة على المياه والتربة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

ويندرج هذا البرنامج، ضمن سياسة تهدف إلى الحد من تداعيات التغيرات المناخية والتقليص من مخاطر الفيضانات، من خلال تحسين إنسيابية جريان المياه والحد من إنجراف التربة وحماية الأراضي الفلاحية وصيانة البنية التحتية والمنشآت المجاورة، بما يسهم في ضمان سلامة المواطنين والمحافظة على إستدامة الموارد الطبيعية.


وأفادت الوزارة في بلاغ لها صادر اليوم الجمعة، أنه تم إلى حدود نهاية السداسية الأولى من سنة 2026، إنجاز نحو 55 كيلومترا من الأشغال، مع تواصل تنفيذ البرنامج وفق الرزنامة المحددة بما يضمن بلوغ الأهداف المرسومة.


وبينت في هذا الصدد، أن أشغال جهر وتنظيف الأودية شملت خلال سنة 2024، نحو 53 كيلومترا موزعة على ولايات باجة وبنزرت وبن عروس وزغوان وسوسة.

كما تم خلال سنة 2025 توسيع نطاق التدخلات ليشمل 11 ولاية، بإضافة ولايات المهدية ومدنين وأريانة والقيروان وتوزر ونابل، حيث نفذت أشغال على إمتداد نحو 64 كيلومترا، في إطار توسيع التدخلات بالمناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات.

وأكدت الوزارة مواصلة تنفيذ هذه البرامج الوقائية والإستباقية، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية الأراضي الفلاحية، وتعزيز قدرة البنية التحتية على مجابهة التقلبات المناخية والحد من مخاطر الفيضانات، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق تنمية فلاحية مستدامة بمختلف جهات البلاد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332703

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Bel | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 جويلية 2026 | 25 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:42
16:16
12:32
05:09
03:20
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet38°
29° Babnet
الــرياح:
3.94 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-26
42°-26
42°-27
35°-26
44°-27
  • Avoirs en devises 25178,3
  • (10/07)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (10/07)
  • 1 $ = 2,95584 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/07)     1121,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/07)   29307 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio