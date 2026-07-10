وزارة الفلاحة تبرمج جهر وتنظيف 255 كيلومترا من الأودية خلال سنة 2026

برمجت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إنجاز 255 كيلومترا من أشغال جهر وتنظيف الأودية خلال سنة 2026، في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية، وذلك عبر الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، بالتنسيق مع دوائر المحافظة على المياه والتربة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.ويندرج هذا البرنامج، ضمن سياسة تهدف إلى الحد من تداعيات التغيرات المناخية والتقليص من مخاطر الفيضانات، من خلال تحسين إنسيابية جريان المياه والحد من إنجراف التربة وحماية الأراضي الفلاحية وصيانة البنية التحتية والمنشآت المجاورة، بما يسهم في ضمان سلامة المواطنين والمحافظة على إستدامة الموارد الطبيعية.وأفادت الوزارة في بلاغ لها صادر اليوم الجمعة، أنه تم إلى حدود نهاية السداسية الأولى من سنة 2026، إنجاز نحو 55 كيلومترا من الأشغال، مع تواصل تنفيذ البرنامج وفق الرزنامة المحددة بما يضمن بلوغ الأهداف المرسومة.وبينت في هذا الصدد، أن أشغال جهر وتنظيف الأودية شملت خلال سنة 2024، نحو 53 كيلومترا موزعة على ولايات باجة وبنزرت وبن عروس وزغوان وسوسة.كما تم خلال سنة 2025 توسيع نطاق التدخلات ليشمل 11 ولاية، بإضافة ولايات المهدية ومدنين وأريانة والقيروان وتوزر ونابل، حيث نفذت أشغال على إمتداد نحو 64 كيلومترا، في إطار توسيع التدخلات بالمناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات.وأكدت الوزارة مواصلة تنفيذ هذه البرامج الوقائية والإستباقية، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية الأراضي الفلاحية، وتعزيز قدرة البنية التحتية على مجابهة التقلبات المناخية والحد من مخاطر الفيضانات، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق تنمية فلاحية مستدامة بمختلف جهات البلاد.