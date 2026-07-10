هيئة الانتخابات: تقييم استغلال منظومة "عليسة" للتراسل الإلكتروني بعد سنة على اطلاقها محور جلسة عمل

مثل تقييم استغلال منظومة "عليسة" للتراسل الإلكتروني، بعد مرور سنة على انطلاق العمل بها على المستوى المركزي وبالهيئات الفرعية، محور جلسة عمل عقدها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة بمقر الهيئة، بحضور اعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن الادارة التنفيذية مركزيا وجهويا وديوان مجلس الهيئة.واستهلت الجلسة، بتقديم عرض لأهم النتائج التي تم تحقيقها منذ اعتماد المنظومة، ومدى مساهمتها في تعزيز سرعة تداول الوثائق، وتحسين متابعة الملفات، ودعم مبادئ الحوكمة والشفافية وترسيخ مسار الرقمنة داخل الهيئة، وفق بلاغ نشرته هيئة الانتخابات.كما تم استعراض مختلف الملاحظات الواردة من المصالح المركزية والهيئات الفرعية، سواء على المستوى الفني أو الوظيفي، إلى جانب مناقشة جملة من المقترحات الرامية إلى مزيد تطوير المنظومة وتحسين خصائصها،بما يتلاءم مع حاجيات مختلف الهياكل الإدارية ويُيسّر استخدامها.وأكد رئيس الهيئة بالمناسبة، أن منظومة "عليسة" تمثل أحد المشاريع الاستراتيجية للهيئة في مجال التحول الرقمي وتحديث أساليب العمل الإداري، مشددًا على أن مرحلة التقييم لا تقل أهمية عن مرحلة الإنجاز، باعتبارها تتيح الوقوف على مكامن القوة وتحديد الجوانب التي تستوجب مزيدا من التطوير والتحسين.وأضاف أن تطوير المنظومة سيعتمد بالأساس على الملاحظات الميدانية التي قدمها مستعملوها من مختلف الإدارات المركزية والهيئات الفرعية، وعلى الكفاءات والخبرات الذاتية التي تزخر بها الهيئة، بما يضمن توفير حلول عملية تستجيب لاحتياجات العمل، وتساهم في الرفع من نجاعة الأداء الإداري.ودعا الى اعتماد كافة الملاحظات والمقترحات التي تم عرضها خلال الجلسة، في اعداد خطة عمل تتضمن جملة الحلول العملية المقترحة لتطوير منظومة "عليسة"، وضبط رزنامة زمنية لتنفيذها ومتابعة مدى تقدمها، بما يعزز نجاعة التراسل الإلكتروني، ويرسخ ثقافة الإدارة الرقمية صلب الهيئة.