بنزرت: تجميع أكثر من 1.3 مليون قنطار من الحبوب من إجمالي حوالي 9 ملايين قنطار مجمّعة إلى حدّ الآن على المستوى الوطني (ر.م.ع ديوان الحبوب)

تقدّم موسم حصاد الحبوب على المستوى الوطني بأكثر من 80 بالمائة، مسجّلا إلى غاية الآن تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار، من بينها 1.3 مليون قنطار بولاية بنزرت، مع تواصل العملية بكل يسر ونجاح في كامل جهات البلاد، وفق ما صرّحت به الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد الزواري، وفق مت نشرته الولاية على صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وأشارت الزواري، على هامش زيارة عمل أدّتها، اليوم الجمعة، لولاية بنزرت، وإطلعت خلالها على تقدّم سير موسم الحصاد والتدابير الداعمة لكلّ مراكز التجميع بالجهة، أن ما يعادل 75 بالمائة من الكميات المجمعة هي من القمح الصلب والبقية قمح لين وشعير، بينما بلغت الكميات المجمعة من البذور الممتازة ما يزيد عن 470 الف قنطار، مشيرة إلى أنّ فرق مراقبة واسناد الشعير المراقب المعد للبذور شرعت في عملها في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي المقبل .وأثنت، بالمناسبة، على الجهود المحلية والجهوية المبذولة لانجاح موسم حصاد وتجميع الحبوب بولاية بنزرت، مؤكدة تواصله بنفس النسق مع الحرص على تطبيق التدابير الواجبة بشأن الجودة وبطاقات الخلاص وآجالها وبطاقات التحليل وغيرها.من جهته، جدّد رئيس المجلس الجهوي للفلاحة والي بنزرت سالم بن يعقوب، التأكيد أنه تم إستنفار جميع الامكانيات اللوجستية والبشرية لتأمين الصابة منذ عملية الحصاد الى التنقل فالتجميع والإجلاء، وذلك بتعاون ومشاركة فاعلة من قبل كافة مصالح الدولة، مشيرا إلى التعبئة المحلية والجهوية والمركزية بفاعلية في إنجاح الموسم الذي يتواصل في ظروف طيبة جدا ودون إشكاليات تُذكر.يذكر أنّ موسم الحصاد قد انطلق بولاية بنزرت يوم الثلاثاء 09جوان 2026 وسط تقديرات يإنتاج حوالي 2,1 مليون قنطار ،وفق مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة ببنزرت، التي أكّدت أنّه تم توفير كل المستلزمات اللوجستية والبشرية بالقدر الكافي، من خلال تخصيص 30 مركز تجميع، وتوفير تل الربط و331 الة حاصدة، ومستودع محوري بمنطقة حافر مهر ببنزرت الجنوبية بطاقة خزن تعادل 500 الف قنطار .