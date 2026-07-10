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وزارة الداخلية تفتح مناظرة خارجية لانتداب ملازمين أول بسلكي الأمن والشرطة الوطنية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 21:21 قراءة: 1 د, 40 ث
      
أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ملازمين أول "انتداب مباشر" بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وذلك لتعزيز الرصيد البشري للمؤسسة الأمنية من بين الكفاءات الحاصلة على مؤهلات علمية عليا.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أن الترشح للمناظرة يفتح للشباب التونسيين الذين أتموا بنجاح مرحلة دراسات عليا لا تقل مدتها عن خمس سنوات بعد البكالوريا في الاختصاصات المحددة بالملحق المدرج بموقع مناظرات وزارة الداخلية، والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة في تاريخ أول جانفي 2026، مع إمكانية التنفيل الاستثنائي في السن القصوى لمدة سنة واحدة لبعض الحالات المحددة بالقانون أو لمن أدّوا الخدمة العسكرية.


وتشترط المناظرة توفر مؤهلات بدنية وصحية محددة، من بينها أن لا يقل طول قامة المترشح عن 1.70م للذكور و1.65م للإناث، وأن لا تقل حدة البصر عن 20/15 للعينين قبل إصلاح النظر، إلى جانب القدرة على العمل ليلًا ونهارًا بكامل تراب الجمهورية.


ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل الأولي على موقع الويب الخاص بانتدابات المديرية العامة للأمن الوطني (httpss://recrutementdgsn.interieur.gov.tn) في الفترة الممتدة من 10 إلى 29 جويلية 2026.

ويتعين على المترشحين إرسال ملفاتهم كاملة عن طريق البريد مضمون الوصول في أجل أقصاه يوم 30 جويلية 2026 (مع اعتماد ختم البريد كدليل على تاريخ الإرسال)، متضمنة استمارة الترشح المستخرجة من الموقع الإلكتروني والمؤشر عليها وجوبًا من قبل مركز الأمن أو الحرس الوطنيين مرجع النظر من حيث السكنى، ومطلب ترشح باسم وزير الداخلية، ونسخة من بطاقة التعريف والشهادة العلمية، إلى جانب أصل البطاقة عدد 03 (أو وصل إيداعها) ووصل تنزيل مالي بقيمة 10 دنانير بالحساب البريدي التابع للمركز الوطني للتكوين المستمر للأمن الوطني بقرطاج بيرصا.

وتجرى المناظرة على ثلاث مراحل؛ تنطلق الأولى باختبارات كتابية وجهوية في الثقافة العامة والاختصاص يومي 13 و20 ديسمبر 2026، تليها مرحلة ثانية مركزية تشمل فحوصات طبية واختبارات رياضية وتقنية نفسية وشفاهية، ثم مرحلة ثالثة تخصص للتحاليل الطبية التكميلية والفحوصات النفسية المعمقة.

وأكد البلاغ أن الإدارة ستقوم بإعلام المترشحين المستدعين لإجراء مختلف مراحل المناظرة عبر إرساليات قصيرة (SMS)، مشددًا على أن أي ملف غير مستوفٍ للوثائق أو يرد بعد الآجال القانونية يعتبر ملغى، وأن عدم تلقي الاستدعاء يعد بمثابة رفض للترشح.
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