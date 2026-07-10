نابل: البريد التونسي يطلق حملة للترويج للحساب البريدي الافتراضي "ولات اي دينار" لتسهيل عمليات الترسيم بالمعاهد والجامعات

أفاد المدير الجهوي للبريد التونسي بنابل، محمد غازي الرماح، اليوم الجمعة، بأن المصالح الجهوية للبريد قد انطلقت في حملة، ستتواصل الى غاية شهر سبتمبر القادم، للترويج للمنتوج المالي الجديد، المتمثل في الحساب البريدي الافتراضي "ولات اي دينار"، وتستهدف بالخصوص الطلبة وأولياء التلاميذ الذي يستعدون للترسيم بالمدارس والمعاهد وبالجامعات والمبيتات الجامعية.وأبرز الرماح، في تصريح لوكالة "وات"، أن البريد التونسي سيوجّه، خلال هذه الفترة، جهوده لإحكام الاستعداد المبكر للعودة المدرسية من خلال توجيه المنتوج الجديد للتسجيل المدرسي والجامعي، والقيام بعمليات ترسيم الأبناء بالمدارس والمعاهد وبالجامعات بالنسبة للطلبة وخاصة منهم المتحصلون الجدد على شهادة الباكلوريا.وأكّد أن " فتح الحساب البريدي الافتراضي سيمكن من تقريب الخدمات من المواطنين، وتسهيل المعاملات المالية، ومن تفادي الاكتظاظ الذي يسجل بدرجة عالية في عديد المرافق العمومية في موفى شهر اوت وبداية سبتمبر".وأشار الى ان الإدارة الجهوية للبريد بنابل ستتولى خلال هذه الأيام، بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية، التنقل الى الأماكن التي لا توجد بها مكاتب بريد، من خلال الاستعانة بالبريد المتجول المجهز بالمعدات اللازمة لتمكين الاولياء والطلبة في هذه المناطق من فتح الحساب الافتراضي على عين المكان.وأوضح أن فتح الحساب البريدي الافتراضي مجاني ولا يتطلب سوى التنقل إلى أقرب مكتب بريدي مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية حيث يتم تعمير مطبوعة خاصة، وفتح الحساب البريدي الافتراضي باستعمال منظومة "دي 17"، يتم استغلاله برمز خاص للحساب يرسل لطالب الخدمة وصاحب الشريحة الهاتفية على رقم هاتفه الخاص.وبيّن أن حساب "ولات اي دينار" يبقى صالحا لمدة 10 سنوات ويمكّن صاحب الحساب من القيام بكل العمليات المالية سواء تحويل الأموال او استلامها وارسال الحوالات وقبولها، كما يمكّنه من استخلاص فواتير الماء والكهرباء ومزودي الانترنات، ويخوّل له تلقي الحوالات الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام".وأشار الرماح، من جهة أخرى، إلى أن البريد التونسي أطلق مؤخرا باقة "أنا تونسي" الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج وذلك في اطار الاستعدادات لعودة التونسيين بالخارج الى أرض الوطن وتمكينهم من خدمات جديدة ومتطوّرة.وأبرز أنّ الباقة تمكّن التونسي المقيم بالخارج عند عودته الى تونس من فتح حساب بريدي جار قابل للتحويل بالعملة الصعبة، وفتح حساب ادخار بريدي قابل للتحويل بالعملة الصعبة شريطة أن تنزل فيها الأموال بالعملة الصعبة، كما تمكّن الباقة الحريف من بطاقة سحب دولية تمكنه من انجاز عمليات السحب من حسابه الخاص سواء خلال وجوده بتونس أو خارجها.ولاحظ أنه حرصا على تجنيب أصحاب الحسابات عناء التنقل الى مكاتب البريد، أتاح البريد التونسي لحرفائه متابعة حساباتهم ومعاملاتهم من خلال تطبيقته "ماي بوست".م ت