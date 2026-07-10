كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس تتحصل على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية في جودة إدارة المؤسسات التعليمية

تحصلت كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية في جودة إدارة المؤسسات التعليمية ISO 21001 : 2018وأفادت جامعة تونس المنار، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأن الجلسة الختامية لعملية التدقيق الخارجي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، الملتئمة يوم 8 جويلية الجاري، تُوِّجت بإسناد الكلية شهادة المطابقة للمواصفات الدولية في جودة إدارة المؤسسات التعليمية.وأكدت جامعة تونس المنار إن حصول كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس على هذه الشهادة يعكس التزامها بمعايير الجودة في التكوين والتسيير وفقا للمواصفات الدولية.وجرت الجلسة الختامية لعملية التدقيق الخارجي بكلية الحقوق بإشراف رئيس الجامعة، المعز الشفرة ونائبته، نسرين الزغلامي وبحضور عميد الكلية والكاتب العام وأعضاء فريق التدقيق وأعضاء لجنة الجودة والاعوان المشاركين في هذا المسار.