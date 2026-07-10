النجم الساحلي يعلن انتقال مهاجمه السنغالي الحسن دياو الى نادي المدينة الليبي بشكل نهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ess2017.jpg>

اعلنت الهيئة التسييرية للنجم الساحلي اليوم الجمعة عن إتمام إجراءات انتقال اللاعب السنغالي الحسن دياو إلى نادي المدينة الليبي.

واضافت عبر الصفحة الرسمية للفريق أنه تم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف واستكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بانضمام المهاجم دياو الى نادي المدينة الليبي.

وكان دياو (23 عاما) التحق بفريق جوهرة الساحل في أوت 2025 قادما من نادي عزام التنزاني لكنه فشل في فرض نفسه في التشكيلة الاساسية ليتم التفريط فيه خلال شهر اكتوبر الماضي الى نادي المدينة الليبي لموسم واحد على سبيل الاعارة.