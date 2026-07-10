JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:22 Tunis

النجم الساحلي يعلن انتقال مهاجمه السنغالي الحسن دياو الى نادي المدينة الليبي بشكل نهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ess2017.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 17:51 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلنت الهيئة التسييرية للنجم الساحلي اليوم الجمعة عن إتمام إجراءات انتقال اللاعب السنغالي الحسن دياو إلى نادي المدينة الليبي.
واضافت عبر الصفحة الرسمية للفريق أنه تم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف واستكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بانضمام المهاجم دياو الى نادي المدينة الليبي.
وكان دياو (23 عاما) التحق بفريق جوهرة الساحل في أوت 2025 قادما من نادي عزام التنزاني لكنه فشل في فرض نفسه في التشكيلة الاساسية ليتم التفريط فيه خلال شهر اكتوبر الماضي الى نادي المدينة الليبي لموسم واحد على سبيل الاعارة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332694

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Bel | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 جويلية 2026 | 25 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:42
16:16
12:32
05:09
03:20
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet38°
29° Babnet
الــرياح:
3.94 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-26
42°-26
42°-27
35°-26
44°-27
  • Avoirs en devises 25178,3
  • (10/07)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (10/07)
  • 1 $ = 2,95584 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/07)     1121,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/07)   29307 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio