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البرتغال تعين جيسوس مدربا للمنتخب بعد الخروج من كأس العالم

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Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 18:50 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين ‌جورجي ‌جيسوس مدربا للمنتخب الأول وذلك بعد أيام من استقالة روبرتو مارتينيز ⁠عقب الخروج من كأس العالم لكرة القدم ​على يد إسبانيا.
وأعلن مارتينيز استقالته ⁠من منصبه بعد فوز إسبانيا 1-صفر ⁠على البرتغال في دور 16 من كأس العالم مشيرا إلى أن عقده انتهى بعد تلك الهزيمة.
وأمضى جيسوس، البالغ من ​العمر 71 عاما، أغلب مسيرته التدريبية في البرتغال، بما في ‌ذلك تولي تدريب بنفيكا وسبورتينغ لشبونة.

وكان آخر ⁠منصب تدريبي له ‌مع نادي النصر الذي قاده للفوز بلقب البطولة السعودية للمحترفين في موسم 2025-2026.
وسجل كريستيانو رونالدو 29 هدفا في 33 ‌مباراة تحت قيادة ⁠جيسوس الموسم الماضي.
وأكد رونالدو، البالغ من العمر 41 عاما، ‌أن هذه كانت آخر مشاركة له في كأس العالم، لكنه ‌لم ⁠يتخذ قرارا بشأن اعتزاله اللعب الدولي.
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