البرتغال تعين جيسوس مدربا للمنتخب بعد الخروج من كأس العالم
أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين جورجي جيسوس مدربا للمنتخب الأول وذلك بعد أيام من استقالة روبرتو مارتينيز عقب الخروج من كأس العالم لكرة القدم على يد إسبانيا.
وأعلن مارتينيز استقالته من منصبه بعد فوز إسبانيا 1-صفر على البرتغال في دور 16 من كأس العالم مشيرا إلى أن عقده انتهى بعد تلك الهزيمة.
وأمضى جيسوس، البالغ من العمر 71 عاما، أغلب مسيرته التدريبية في البرتغال، بما في ذلك تولي تدريب بنفيكا وسبورتينغ لشبونة.
وكان آخر منصب تدريبي له مع نادي النصر الذي قاده للفوز بلقب البطولة السعودية للمحترفين في موسم 2025-2026.
وسجل كريستيانو رونالدو 29 هدفا في 33 مباراة تحت قيادة جيسوس الموسم الماضي.
وأكد رونالدو، البالغ من العمر 41 عاما، أن هذه كانت آخر مشاركة له في كأس العالم، لكنه لم يتخذ قرارا بشأن اعتزاله اللعب الدولي.
وأعلن مارتينيز استقالته من منصبه بعد فوز إسبانيا 1-صفر على البرتغال في دور 16 من كأس العالم مشيرا إلى أن عقده انتهى بعد تلك الهزيمة.
وأمضى جيسوس، البالغ من العمر 71 عاما، أغلب مسيرته التدريبية في البرتغال، بما في ذلك تولي تدريب بنفيكا وسبورتينغ لشبونة.
وكان آخر منصب تدريبي له مع نادي النصر الذي قاده للفوز بلقب البطولة السعودية للمحترفين في موسم 2025-2026.
وسجل كريستيانو رونالدو 29 هدفا في 33 مباراة تحت قيادة جيسوس الموسم الماضي.
وأكد رونالدو، البالغ من العمر 41 عاما، أن هذه كانت آخر مشاركة له في كأس العالم، لكنه لم يتخذ قرارا بشأن اعتزاله اللعب الدولي.
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