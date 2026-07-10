البرتغال تعين جيسوس مدربا للمنتخب بعد الخروج من كأس العالم

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين ‌جورجي ‌جيسوس مدربا للمنتخب الأول وذلك بعد أيام من استقالة روبرتو مارتينيز ⁠عقب الخروج من كأس العالم لكرة القدم ​على يد إسبانيا.وأعلن مارتينيز استقالته ⁠من منصبه بعد فوز إسبانيا 1-صفر ⁠على البرتغال في دور 16 من كأس العالم مشيرا إلى أن عقده انتهى بعد تلك الهزيمة.وأمضى جيسوس، البالغ من ​العمر 71 عاما، أغلب مسيرته التدريبية في البرتغال، بما في ‌ذلك تولي تدريب بنفيكا وسبورتينغ لشبونة.وكان آخر ⁠منصب تدريبي له ‌مع نادي النصر الذي قاده للفوز بلقب البطولة السعودية للمحترفين في موسم 2025-2026.وسجل كريستيانو رونالدو 29 هدفا في 33 ‌مباراة تحت قيادة ⁠جيسوس الموسم الماضي.وأكد رونالدو، البالغ من العمر 41 عاما، ‌أن هذه كانت آخر مشاركة له في كأس العالم، لكنه ‌لم ⁠يتخذ قرارا بشأن اعتزاله اللعب الدولي.