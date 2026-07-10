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المدرب البلجيكي هوغو بروس يعلن مغادرته لمنتخب جنوب إفريقيا

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Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 18:18 قراءة: 0 د, 36 ث
      
كشف البلجيكي هوغو بروس مدرب منتخب جنوب افريقيا عن قراره بالرحيل عن تدريب منتخب "البافانا بافانا" عقب الخروج من كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك.
وأوضح المدرب البالغ 74 عاما أن قراره نهائي ولا رجعة فيه، رغم رغبة الجامعة الجنوب افريقية لكرة القدم في استمراره بمنصب مختلف.
وقال بروس في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام انه "قد يساعد المنتخب مستقبلا كمستشار أو في مجال اكتشاف المواهب، لكنه لن يواصل العمل مدربا بشكل يومي، مضيفا: "لقد حان الوقت للابتعاد قليلا عن كرة القدم والتفرغ لحياتي وعائلتي".

وتولى بروس قيادة منتخب جنوب افريقيا لمدة خمس سنوات، ليصبح صاحب أطول فترة تدريب للمنتخب، كما قاده إلى المشاركة في كأس العالم للمرة الأولى منذ 16 عاما.
ر - طارق
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