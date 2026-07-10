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شركة نقل تونس توقع عقدا لاقتناء 18 عربة قطار كهربائي جديدة لخط تونس-حلق الوادي-المرسى

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Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 17:34 قراءة: 1 د, 20 ث
      
وقّعت شركة النقل بتونس ممثلة في رئيسها المدير العام عبد الرؤوف الصالح، عقدا مع الشركة الصينية "سي آر آر سي نانجينغ بوتشن للمركبات المحدودة"، ممثلة في رئيسها المدير العام يانغ كي، لاقتناء 18 عربة قطار كهربائي جديدة لفائدة الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس-حلق الوادي-المرسى، وذلك في إطار مشروع تعصير هذا الخط وتطوير منظومة النقل العمومي الجماعي.

وتمت مراسم التوقيع بحضور ممثلين عن وزارات النقل والاقتصاد والتخطيط والشؤون الخارجية، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، اللذين موّلا الصفقة بالتناصف.


وتبلغ القيمة الجملية للصفقة نحو 75 مليون يورو، وتشمل إلى جانب اقتناء العربات، عقد صيانة لمدة خمس سنوات يتضمن توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة، فضلا عن اقتناء آلة لصقل العجلات بهدف ضمان سلامة جولان العربات والمحافظة على جاهزيتها.


وتتميز العربات الجديدة، التي يبلغ طول كل منها 40 مترا، بمنظومة مراقبة بالكاميرات ونظام إعلام موجّه للمسافرين، وهي عربات مكيفة تتسع لنحو 400 مسافر بينهم 90 مقعدا للجلوس مع تخصيص فضاء لذوي الهمم. كما تبلغ سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة، مما يتيح تأمين سفرة كل ست دقائق خلال أوقات الذروة وكل 12 دقيقة خارجها. كما ينتظر أن ترفع هذه العربات الجديدة طاقة استيعاب الخط وتحسّن نسق الاستغلال وتوفّر ظروف نقل آمنة ومريحة وفق المعايير الدولية للسلامة والجودة.

ويأتي اقتناء هذه العربات ضمن مشروع التجديد الشامل للخط الحديدي للضاحية الشمالية، الذي يُعد خطا استراتيجيا وسياحيا وتاريخيا بعد استكمال أشغال تجديد مختلف مكوناته بما في ذلك السكة الحديدية ومحطات المسافرين والمحطات الكهربائية والحواجز الآلية والمنشآت الفنية والإشارات الضوئية.

ومن المقرر استقبال أولى العربات الجديدة مع بداية سنة 2028 وتأمين استغلالها في أفضل الظروف، بحسب البلاغ الصادر عن شركة نقل تونس اليوم الجمعة.
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