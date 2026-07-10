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آلاف المصريين يحتفون بمنتخب بلادهم بعد أفضل مشاركة في تاريخ كأس العالم

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Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 14:52 قراءة: 1 د, 27 ث
      
استقبل ⁠آلاف المشجعين منتخب مصر لكرة القدم فور عودته ​من المشاركة في كأس العالم بأمريكا الشمالية، بعدما حقق إنجازا تاريخيا ببلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى، قبل أن يودع ‌البطولة بالخسارة أمام الأرجنتين حاملة اللقب.
واحتشد آلاف المصريين خارج مطار العلمين ‌الدولي بالساحل الشمالي لاستقبال لاعبي المنتخب وأفراد ‌الإطار الفني، رافعين الأعلام الوطنية المصرية ولافتات تحتفي بهذا الإنجاز الذي تحقق في رابع ظهور لمصر في نهائيات كأس العالم.
واستقل المنتخب حافلة مكشوفة ولوح اللاعبون للجماهير وتبادلوا التحية معها قبل أن تتحرك الحافلة ⁠في موكب احتفالي.

وكان ⁠الاتحاد المصري لكرة القدم قد استبق عودة بعثة المنتخب بالإعلان عن تجديد عقد حسام ‌حسن وشقيقه إبراهيم حسن، من أجل "استكمال المشروع الفني للمنتخب الوطني والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية لكرة القدم المصرية خلال الفترة الماضية".
ولم يكشف الاتحاد مدة التعاقد الجديدة، لكن تقارير محلية ذكرت أن العقد سيمتد حتى عام 2030. وكان حسام حسن قد أوضح في وقت سابق أنه يعمل مع المنتخب دون عقد رسمي منذ فيفري 2026.
وتولى حسام حسن (59 عاما) تدريب منتخب مصر في فيفري 2024، وقاده إلى بلوغ ‌الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2025، إضافة إلى ⁠التأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

وبعدما أصبح أول مصري يشارك في كأس العالم لاعبا ومدربا، قاد حسام حسن بلاده إلى الفوز على نيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة، لتحتل مصر المركز ‌الثاني وتتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، ثم تجاوزت أستراليا بركلات الترجيح في الدور السادس عشر، لتضرب موعدا مع الأرجنتين في مواجهة كان هدفها بلوغ ربع النهائي، لكن المنتخب المصري فرط في تقدمه بهدفين دون رد ‌قبل 11 دقيقة من ⁠نهاية المباراة، ليستقبل ثلاثة أهداف ويودع البطولة رغم تقديمه أبرز مشاركة له في تاريخ كأس العالم.
وخلال فترته مع المنتخب، حقق حسام حسن الفوز في 20 مباراة، مقابل ست هزائم وتسعة تعادلات.
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