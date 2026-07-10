JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:22 Tunis

صندوق التأمين على المرض يعلن إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمسدي الخدمات الصحية وتعويضه بمنصة E-CNAM

<img src=http://www.babnet.net/images/9/cnam720.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 15:21 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، في بلاغ له، أنه تم إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمسدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات، وتعويضه بمنصة E-CNAM.

وأوضح الكنام أن إيقاف العمل بالفضاء الالكتروني السابق كان بسبب اعتماده على تقنيات لم يعد بالإمكان مواصلة صيانتها وتحيينها، خاصة من ناحية السلامة والأمن المعلوماتيين، مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز أمن منظوماته المعلوماتية وبهدف تأمينها ضد مخاطر الاختراق المرتبطة بثغرة سيبرانية تم التفطن إليها حديثا.


وقد تم تعويض هذا الفضاء بمنصة E-CNAM التي توفر جميع الخدمات التي كانت متاحة بالمنصة السابقة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات لفائدة مسدي الخدمات الصحية.


وبالنسبة لمسدي الخدمات الصحية الذين كانوا يستعملون الفضاء السابق ولم يقوموا بعد بإنشاء حساب على منصة E-CNAM، أفاد الكنام بأنه سيتم خلال الأسبوع القادم وضع خدمة إلكترونية على الخط تمكنهم من ترحيل حساباتهم بصفة آلية إلى هذه المنصة بالاعتماد على نفس بيانات التعريف وكلمات العبور المستعملة سابقا، وذلك دون الحاجة إلى التنقل إلى المراكز الجهوية أو المحلية للصندوق.

ودعا الصندوق كافة مسدي الخدمات الصحية إلى متابعة موقعه الرسمي لمعاينة انطلاق هذه الخدمة وكيفية النفاذ إليها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332688

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Bel | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 جويلية 2026 | 25 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:42
16:16
12:32
05:09
03:20
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet38°
29° Babnet
الــرياح:
3.94 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-26
42°-26
42°-27
35°-26
44°-27
  • Avoirs en devises 25178,3
  • (10/07)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (10/07)
  • 1 $ = 2,95584 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/07)     1121,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/07)   29307 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio