صندوق التأمين على المرض يعلن إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمسدي الخدمات الصحية وتعويضه بمنصة E-CNAM

أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، في بلاغ له، أنه تم إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمسدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات، وتعويضه بمنصة E-CNAM.وأوضح الكنام أن إيقاف العمل بالفضاء الالكتروني السابق كان بسبب اعتماده على تقنيات لم يعد بالإمكان مواصلة صيانتها وتحيينها، خاصة من ناحية السلامة والأمن المعلوماتيين، مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز أمن منظوماته المعلوماتية وبهدف تأمينها ضد مخاطر الاختراق المرتبطة بثغرة سيبرانية تم التفطن إليها حديثا.وقد تم تعويض هذا الفضاء بمنصة E-CNAM التي توفر جميع الخدمات التي كانت متاحة بالمنصة السابقة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات لفائدة مسدي الخدمات الصحية.وبالنسبة لمسدي الخدمات الصحية الذين كانوا يستعملون الفضاء السابق ولم يقوموا بعد بإنشاء حساب على منصة E-CNAM، أفاد الكنام بأنه سيتم خلال الأسبوع القادم وضع خدمة إلكترونية على الخط تمكنهم من ترحيل حساباتهم بصفة آلية إلى هذه المنصة بالاعتماد على نفس بيانات التعريف وكلمات العبور المستعملة سابقا، وذلك دون الحاجة إلى التنقل إلى المراكز الجهوية أو المحلية للصندوق.ودعا الصندوق كافة مسدي الخدمات الصحية إلى متابعة موقعه الرسمي لمعاينة انطلاق هذه الخدمة وكيفية النفاذ إليها.