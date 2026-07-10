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الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز أكثر من 63 ألف لتر من المياه المعدنية المخزنة تحت أشعة الشمس

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Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 14:46 قراءة: 1 د, 7 ث
      
تمكنت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية بن عروس، بالتنسيق مع الهياكل الامنية ومصالح التجارة، من حجز 63,530 لترًا من المياه المعدنية إثر رصدها مخزنة في ظروف غير مطابقة لمتطلبات السلامة الصحية، حيث كانت مخزنة في فضاء مفتوح عرضة للغبار ومباشرة تحت أشعة الشمس.

وأفادت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأن المحجوزات شملت كميات من المياه المعدنية بأحجام وعلامات تجارية مختلفة، مبينة أن تعريض المياه المعدنية لأشعة الشمس المباشرة أو تخزينها في أماكن ترتفع فيها درجات الحرارة يعد مخالفة لشروط الحفظ المنصوص عليها، وقد ينعكس سلبًا على جودة المنتوج.


وذكّرت الهيئة بأنها كانت قد نبهت، في بلاغ توعوي سابق، إلى مخاطر هذه الممارسة، ودعت كافة المتدخلين في قطاع توزيع وتسويق المياه المعدنية إلى الامتناع عن تخزين أو عرض القوارير تحت أشعة الشمس المباشرة أو في ظروف غير ملائمة، لما قد ينجر عن ذلك من تأثير على جودة المنتوج وسلامته.


كما أكدت أن عمليات المراقبة الرسمية ستتواصل للتصدي لمثل هذه المخالفات التي من شأنها المساس بصحة المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن مرتكبيها.

وجددت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دعوتها إلى المواطنين إلى اقتناء المياه المعدنية من نقاط بيع تلتزم بشروط الحفظ السليم، وتجنب شراء القوارير المعروضة مباشرة لأشعة الشمس أو في ظروف تخزين غير ملائمة، والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الرقم الأخضر المجاني للهيئة 80106977، بما يساهم في تعزيز منظومة الرقابة وضمان حماية صحة المستهلك.
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