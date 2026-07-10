البرلمان يشرع في مناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز

شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة منعقدة الجمعة بـباردو، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس (عدد 2026/38).



كما ستتناول الجلسة، التي يحضرها، النظر فييتعلق بالموافقة علىالمبرمة بتاريخبينبصفته الجهة المنفذة لـبخصوص القرض المسند إلىللمساهمة في تمويل).ويتضمنفصلا وحيدا ينص على الموافقة علىالملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتونس بتاريخ، والمتعلقة بقرض لفائدةبقيمةللمساهمة في تمويل البرنامج.وتتمثلللقرض في، منها، مع نسبة فائدة تساويمضافا إليها، وبنسبةمن مبلغ القرض تدفع في أجلمن دخول الاتفاقية حيز النفاذ، إلى جانببنسبةمن المبلغ غير المستعمل من القرض، تحتسب بعدمن تاريخ مصادقة مجلس إدارة البنك على القرض ()، علما أنويرتكزعلى، من خلال إدخالمن الطاقات المتجددة المنجزة من قبل الخواص حيز الاستغلال، وتوقيع عقود لإنتاجإضافية من الكهرباء من الطاقات المتجددة، إلى جانبكما يهدف البرنامج إلىعبر تحسين استخلاص الفواتير، وتسوية متخلدات الدعم، وخلاص المزودين، وصرف منح الدعم في آجالها، وتدعيم البنية التحتية للعدادات، وتقليص الخسائر التجارية، فضلا عنفي القطاع الطاقي من خلال إحداث، ونشر البيانات المالية وفق، وإعدادويتضمنفصلا وحيدا ينص على الموافقة علىالمبرمة بتاريخبينبصفته الجهة المنفذة لـ، والمتعلقة بقرض لفائدةبقيمةللمساهمة في تمويل البرنامج نفسه.ويقتصرعلى تمويل أنشطة، خاصة عبر زيادة قدرات الإنتاج من مشاريعالمنجزة من قبل المنتجين الخواص، وتوقيع اتفاقيات شراء الكهرباء بطاقة إنتاجية تبلغمع منتجين خواص جدد، وتعزيز إدماج الطاقات المتجددة في الشبكة، بما يساهم فيوالتقليص منفي إنتاج الطاقة.وتتمثللهذا القرض في، منها، وبنسبة فائدة قارة تبلغ، إضافة إلىبنسبةمن المبلغ غير المستعمل من القرض، تحتسب بعدمن تاريخ توقيع الاتفاقية، مع تحديدكآخر أجل للسحب.