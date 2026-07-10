إضطرابات وإنقطاعات في توزيع مياه الشرب بسهلول 4 والخزامة الغربية بسبب عطب فجئي

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أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه-إقليم سوسة، أنه تبعا للعطب الفجئي الذي طرأ على قناة التوزيع الرئيسية قطر 1000 مم بسهلول فمن المنتظر تسجيل إضطرابات وإنقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب وذلك إبتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا من اليوم الجمعة، بمنطقتي سهلول 4 والخزامة الغربية بمعتمدية سوسة جوهرة من ولاية سوسة.



وأفادت الشركة في بلاغ لها، أن مصالحها المختصة تقوم حاليا بتقييم الأشغال اللازمة لإصلاح العطب وتحديد مدة التدخل وسيتم نشر بلاغ تكميلي اليوم الجمعة حول توقيت عودة النسق العادي للتزود.