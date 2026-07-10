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الدورة 79 لمهرجان "لوكارنو" السينمائي الدولي: العرض العالمي الأول لفيلم "بكمة" للمخرج التونسي عبد الحميد بوشناق "

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Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 14:37 قراءة: 1 د, 49 ث
      
يُقدم المخرج التونسي عبد الحميد بوشناق فيلمه الطويل "بكمة" ، في عرض عالمي أول، في المسابقة الرسمية للدورة 79 في مهرجان "لوكارنو" السينمائي الدولي الذي يُقام من 5 إلى 15 أوت 2026 في سويسرا.

ويشارك هذا الفيلم التونسي في قسم "Fuori Concorso"، وفقًا لما أ‘لن عنه المنظمون، وهو قسم غير تنافسي ضمن فعاليات مهرجان "لوكارنو" السينمائي الدولي .ويُعد هذا القسم بمثابة مختبر فني، تتقاطع فيه مختلف الأنواع السينمائية وأشكال السرد.


ويوفّر هذا الفضاء المفتوح لصنّاع الأفلام مساحة من الحرية الإبداعية، تتيح لهم الجمع بين رؤى وأساليب فنية متنوعة.


ويمتد الفيلم الطويل "بكمة" على 117 دقيقة، وهو من كتابة وإخراج ومونتاج عبد الحميد بوشناق. ويؤدي دور البطولة فيه الممثل عزيز الجبالي، إلى جانب كل من هادي كريسان، ومنيرة الزكراوي، وزهراء مشرقي.

وعلى المستوى التقني، عهدت إدارة التصوير لشمس غراب، فيما وضع حمزة بوشناق الموسيقى التصويرية، وأشرف حبيب الأخضر على تصميم الصوت وأمين شويرف على تصميم الديكور في حين تولت عائشة خليل تصميم الأزياء.

ويأتي هذا الموعد السينمائي الأوروبي، بعد 8 سنوات من عرض فيلم "دشرة"، وهو أول فيلم روائي طويل للمخرج عبد الحميد بوشناق، الذي تم عرضه، لأول مرة سنة 2018 ضمن أسبوع النقاد الدولي في فعاليات مهرجان البندقية السينمائي.


وأكد بوشناق، أن العرض الرسمي لفيلم "بكمة"، يُكرّس فكرة أن الإيمان بسينما حرة وطموحة ومستقلة لا يزال ممكنا. وأضاف على صفحته الرسمية، أن هذا المشروع قد حظي، خلال مراحل تطويره، بنصائح ودعم المخرج التونسي مهدي هميلي.

ويضع عرض فيلم "بكمة" الإنتاج السينمائي التونسي في مصاف أبرز الأعمال الفنية في السينما العالمية. وهو يشارك في قسم "Fuori Concorso"، الى جانب الفيلم الجديد "seize moments de ma vie" للمخرج الإسباني ألبرت سيرا، أحد أبرز رموز سينما المؤلف الأوروبية.

كما يحتفي البرنامج، بالمخرج الإيطالي ماركو بيلوشيو، حيث سيتم عرض فيلم وثائقي عنه بعنوان "ماركو بيلوشيو": "Marco Bellocchio: la porta della réalité" "، الذي أخرجه فابيو لوفينو.

كما تحضر في برمجة هذا القسم، أنواع مختلفة من السينما على غرار سينما النوع، عبر فيلم "Roma elastica" للفرنسي برتران مانديكو، والفيلم القصير "Tombe des rêves" للمخرج التجريبي ف. ج. أوسانغ، إلى جانب الوثائقي "Atcha atcha" للسنغالي مامادو ديا، المتوَج سابقا في مهرجان لوكارنو.

وتضم القائمة الرسمية للمهرجان، بمختلف أقسامها التنافسية والموازية، 103 عروض عالمية أولى فيما يتنافس في المسابقةالرئيسية (Concorso Internazionale) 17 فيلما روائيا طويلا على جائزة "الفهد الذهبي".


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