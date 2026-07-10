كأس العالم 2026: النرويج وإنقلترا في مواجهة حاسمة نحو نصف النهائي

تتطلع النرويج إلى مواصلة مغامرتها التاريخية في كأس العالم 2026 لكرة القدم عندما تواجه انقلترا غدا السبت على ملعب ميامي انطلاقا من الساعة 22.00 بتوقيت تونس لحساب الدور ربع النهائي بينما يسعى المنتخب الإنقليزي إلى بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 2018.وتخوض النرويج أول مباراة لها في تاريخها بربع نهائي للمونديال، بعدما احتلت المركز الثاني في المجموعة التاسعة خلف فرنسا، قبل أن تحقق انتصارين متتاليين في الأدوار الإقصائية، كان آخرهما على حساب البرازيل بطلة العالم خمس مرات، لتسجل أفضل مشاركة لها في البطولة.ويعول المنتخب النرويجي على مهاجمه إرلينغ هالاند، الذي يعيش أفضل فتراته في البطولة بعدما سجل سبعة أهداف في أربع مباريات، بينها هدف الفوز أمام كوت ديفوار في الدور السادس عشر وثنائية في شباك البرازيل في ثمن النهائي، ليعزز حظوظه في المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي، إذ يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد سبعة أهداف، بفارق هدف واحد خلف المتصدرين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي.في المقابل، بلغت انقلترا الدور ربع النهائي بعدما تصدرت المجموعة الثانية عشرة أمام كرواتيا وغانا وبنما، ثم قلبت تأخرها أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى فوز 2-1 في الدور السادس عشر بفضل هدفي هاري كين، قبل أن تتغلب على المكسيك 3-2 في ثمن النهائي، رغم إكمال معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين، بفضل ثنائية جود بيلينغهام.وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بلاغ عبر موقعه الرسمي، إن مواجهة السبت تمثل إحدى أبرز محطات البطولة، بعدما بلغت النرويج الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها.وأشار إلى أن المباراة ستشهد مواجهات مباشرة بين عدد من زملاء الأندية في البطولة الإنقليزية الممتازة، إذ يلتقي هالاند مع زميليه في مانشستر سيتي جون ستونز ونيكو أورايلي، بينما يواجه قائد النرويج مارتن أوديغارد زميليه في أرسنال ديكلان رايس وبوكايو ساكا، فضلا عن وجود تسعة لاعبين من التشكيلة النرويجية ينشطون في "البريميرليغ".وتملك انقلترا خبرة أكبر في هذا الدور، إذ تبلغ ربع النهائي للمرة الحادية عشرة في تاريخها، بعد ان سبق لها الوصول إلى الدور نصف النهائي ثلاث مرات، أبرزها عندما أحرزت لقبها الوحيد عام 1966، قبل أن تكرر الإنجاز في نسختي 1990 و2018.ولم يسبق للمنتخبين أن التقيا في نهائيات كأس العالم، لكنهما تواجها في 12 مباراة سابقة، كان آخرها وديا عام 2014 على ملعب ويمبلي، وانتهى بفوز إنقلترا بهدف دون رد سجله واين روني من ركلة جزاء.يشار إلى أن الفائز من هذه المباراة سيلتقي في نصف النهائي يوم 15 جويلية الجاري في أتلانتا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وسويسرا، انطلاقا من الساعة 20.00.