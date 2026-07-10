ندوة صحفية للاعلان عن اطلاق الحملة الوطنية "شغلني" يوم 21 جويلية 2026
تنظم جمعية ابصار ندوة صحفية يوم الثلاثاء 21 جويلية الجاري بتونس العاصمة للاعلان عن اطلاق الحملة الوطنية "شغلني"
وتهدف هذه الحملة الى حث مؤسسات القطاع الخاص على الالتزام بتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2016 وتعزيز حق الاشخاص ذوي الاعاقة وذوات الاعاقة في النفاذ الى سوق الشغل بما يضمن لهم الاستقلالية الكرامة والمشاركة الناجعة في المجتمع
ويتضمن برنامج الندوة تقديم أهداف الحملة ومحاورها واستعراض أبرز التحديات التي تواجه الاشخاص ذوي أو ذوات الاعاقة في التشغيل الى جانب عرض التوصيات والمقترحات الكفيلة بدعم الادماج الاقتصادي وتفعيل التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة وحث المؤسسات الخاصىة بالقيام بدورها الاجتماعي
ويأتي تنظم هذا اللقاء الاعلامي في اطار معاضدة مجهودات الدولة من أجل تطبيق الفصل 54 من دستور 2022 والاتفاقيات الدولية على غرار اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي وذوات الاعاقة التي صادقت عليها تونس سنة 2008
يشار، الى أن جمعية ابصارهي منظمة تنشط في تونس تُعنى بالثقافة والترفيه والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة وخاصة منهم ذوي الإعاقة البصرية. وتعمل الجمعية على تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وكسر عزلتهم وإبراز طاقاتهم الإبداعية عبر تنظيم ملتقيات وتظاهرات فنية وموسيقية خاصة بهم الى جانب نشر الوعي بطريقة "براي" وتنظيم حملات تحسيسية في المؤسسات التعليمية والجامعات للتعريف بهذه الطريقة كأداة أساسية للتواصل والتعليم
وتهدف هذه الحملة الى حث مؤسسات القطاع الخاص على الالتزام بتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2016 وتعزيز حق الاشخاص ذوي الاعاقة وذوات الاعاقة في النفاذ الى سوق الشغل بما يضمن لهم الاستقلالية الكرامة والمشاركة الناجعة في المجتمع
ويتضمن برنامج الندوة تقديم أهداف الحملة ومحاورها واستعراض أبرز التحديات التي تواجه الاشخاص ذوي أو ذوات الاعاقة في التشغيل الى جانب عرض التوصيات والمقترحات الكفيلة بدعم الادماج الاقتصادي وتفعيل التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة وحث المؤسسات الخاصىة بالقيام بدورها الاجتماعي
ويأتي تنظم هذا اللقاء الاعلامي في اطار معاضدة مجهودات الدولة من أجل تطبيق الفصل 54 من دستور 2022 والاتفاقيات الدولية على غرار اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي وذوات الاعاقة التي صادقت عليها تونس سنة 2008
يشار، الى أن جمعية ابصارهي منظمة تنشط في تونس تُعنى بالثقافة والترفيه والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة وخاصة منهم ذوي الإعاقة البصرية. وتعمل الجمعية على تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وكسر عزلتهم وإبراز طاقاتهم الإبداعية عبر تنظيم ملتقيات وتظاهرات فنية وموسيقية خاصة بهم الى جانب نشر الوعي بطريقة "براي" وتنظيم حملات تحسيسية في المؤسسات التعليمية والجامعات للتعريف بهذه الطريقة كأداة أساسية للتواصل والتعليم
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