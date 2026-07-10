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ندوة صحفية للاعلان عن اطلاق الحملة الوطنية "شغلني" يوم 21 جويلية 2026

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Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 13:18 قراءة: 0 د, 59 ث
      
تنظم جمعية ابصار ندوة صحفية يوم الثلاثاء 21 جويلية الجاري بتونس العاصمة للاعلان عن اطلاق الحملة الوطنية "شغلني"

وتهدف هذه الحملة الى حث مؤسسات القطاع الخاص على الالتزام بتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2016 وتعزيز حق الاشخاص ذوي الاعاقة وذوات الاعاقة في النفاذ الى سوق الشغل بما يضمن لهم الاستقلالية الكرامة والمشاركة الناجعة في المجتمع


ويتضمن برنامج الندوة تقديم أهداف الحملة ومحاورها واستعراض أبرز التحديات التي تواجه الاشخاص ذوي أو ذوات الاعاقة في التشغيل الى جانب عرض التوصيات والمقترحات الكفيلة بدعم الادماج الاقتصادي وتفعيل التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة وحث المؤسسات الخاصىة بالقيام بدورها الاجتماعي


ويأتي تنظم هذا اللقاء الاعلامي في اطار معاضدة مجهودات الدولة من أجل تطبيق الفصل 54 من دستور 2022 والاتفاقيات الدولية على غرار اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي وذوات الاعاقة التي صادقت عليها تونس سنة 2008

يشار، الى أن جمعية ابصارهي منظمة تنشط في تونس تُعنى بالثقافة والترفيه والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة وخاصة منهم ذوي الإعاقة البصرية. وتعمل الجمعية على تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وكسر عزلتهم وإبراز طاقاتهم الإبداعية عبر تنظيم ملتقيات وتظاهرات فنية وموسيقية خاصة بهم الى جانب نشر الوعي بطريقة "براي" وتنظيم حملات تحسيسية في المؤسسات التعليمية والجامعات للتعريف بهذه الطريقة كأداة أساسية للتواصل والتعليم
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